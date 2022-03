Chi è Lucia Ocone, comica e imitatrice: film, personaggi, marito, I Cassamortari

Chi è Lucia Ocone, poliedrica comica e imitatrice italiana. In carriera l’attrice romana 47enne è stata protagonista di molti programmi e varietà televisivi, tra cui tanti Mai dire…, Non è la Rai e Quelli che il Calcio.. Nel 2022 fa parte del cast de I Cassamortari, commedia diretta da Claudio Amendola.

Chi è Lucia Ocone, vita e carriera

Nata ad Albano Laziale, in provincia di Roma, il 3 maggio 1974, Lucia Ocone è un’apprezzata attrice comica italiana.

Nota per le sue imitazioni e per i suoi personaggi, comincia a farsi strada in tv negli anni ’90. Fa il suo esordio partecipando a Bulli e pupe, spin-off estivo di Non è la Rai. Dal 1992 al 1994 partecipa alla trasmissione principale, portando sul palco personaggi esilaranti come la Maga Lucia e la parrucchiera Deborah Tacchia. Tra le imitazioni e le maschere più amate di Ocone si ricordano inoltre Mina, Dakota Johnson di 50 sfumature di grigio, VeroniKa, Anna Marchesini, e Loretta Goggi.

Negli anni successivi comincia una lunga e proficua collaborazione con la Gialappa’s Band, lavorando al loro fianco in Mai dire domenica, Mai dire Grande Fratello e Mai dire Lunedì. Partecipa inoltre a diverse edizioni di Quelli che il calcio, e dal 2015 fa parte del cast fisso del programma.

In parallelo alla sua carriera televisiva, Lucia Ocone si è spesso messa alla prova sul grande schermo. Dal 2001 ad oggi è infatti apparsa in molte commedie cinematografiche. Ha lavorato con il regista Fausto Brizzi in Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi, Poveri ma ricchi, Poveri ma ricchissimi e Se mi vuoi bene. Ha inoltre recitato insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo in La banda dei Babbi Natale. Nel 2021 è nel cast della commedia di Volfango De Biasi Una famiglia mostruosa insieme a Cristiano Caccamo, Lillo e Barbara Bouchet.

L’attrice ha una discreta presenza anche online, con un profilo Instagram che ha radunato oltre 120mila follower.

Vita privata: perché non è sposata?

Lucia Ocone non è sposata e non ha figli. Una scelta per la quale è stata spesso al centro di molta curiosità. Intervistata da Vanity Fair nel 2018, ha raccontato: “La cosa assurda è che uno, per quanto risponda e poi concluda che sta bene lo stesso, non convince. Ti guardano sempre con quell’aria tra la pena e lo scetticismo, si capisce che non ti credono”.

“Se una donna è arrivata a 40 anni sola, una ragione c’è sempre.“ -ha spiegato l’attrice- “Può essere stata una libera scelta, ma anche non aver fatto l’incontro giusto. Ci sono anche tante donne che i figli non li possono avere e per le quali quella domanda è una vera coltellata. Difendo il fatto che si possa essere felici anche senza marito e figli perché si è fatto un percorso, si è trovato un equilibrio“.

Su Prime Video con I Cassamortari, nuovo film di Claudio Amendola

Nel 2022 Lucia Ocone è una dei protagonisti di I Cassamortari, nuova commedia diretta da Claudio Amendola con la partecipazione speciale di Piero Pelù. La pellicola ha un cast di attori e di comici di tutto rispetto, come Massimo Ghini, Alessandro Sperduti, Gian Marco Tognazzi e Sonia Bergamasco. Il film è disponibile in streaming su Prime Video.