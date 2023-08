Claudia Fausone, chi è la compagna di Michela Murgia: vita privata, carriera, figlio

Chi è Claudia Fausone, amica e compagna di Michela Murgia. Architetto e designer di successo, fa parte della famiglia allargata queer della scrittrice, scomparsa all’età di 51 anni il 10 agosto 2023. Cosa sappiamo sul suo conto?

Claudia Fausone era una delle persone più vicine a Michela Murgia, scrittrice e giornalista sarda scomparsa a 51 anni il 10 agosto 2023, stroncata da un tumore al quarto stadio. Fausone faceva parte della famiglia allargata queer dell’autrice, insieme a Chiara Valerio, Chiara Tagliaferri, al marito “in articulo mortis” Lorenzo Terenzi e ai quattro figli adottivi di Murgia. Architetta d’interni e designer di successo, è la cofondatrice dello Studio Corradina, insieme alla collega Giorgia Zorzan. Claudia ha salutato la compagna sul suo profilo Instagram, con un tenero messaggio d’addio: “Ciao amore mio, ti aspetto sul divano”.

Vita privata, il figlio Raphael Luis

Fausone era la madre di uno dei quattro figli dell’anima di Michela Murgia, il più grande, Raphael Luis. “Nella nostra famiglia queer, io e Claudia siamo l’unica coppia omogenitoriale.” -spiegava la scrittrice su Instagram- “Da dodici anni condividiamo un figlio, Raphael. È la prima volta che mi riferisco a noi due come “coppia omogenitoriale”: famiglia ci bastava“. Michela Murgia racconta il momento in cui lei e Claudia hanno deciso di crescerlo insieme: “Lo ha fatto succedere Raphael a nove anni, prendendomi la mano nella stessa sera in cui l’ho visto per la prima volta e dicendo: non voglio che te ne vai mai più. Non c’era alcuna ragione per dargli retta, a me i bambini nemmeno piacciono, ma ho vacillato e ho guardato Claudia, anche lei conosciuta la sera stessa. La decisione presa in quello scambio di sguardi non l’ho mai rimpianta”.