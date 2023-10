Oroscopo Settimanale Branko 6-12 novembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni dal 6 al 12 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni d’autunno? Come si evolverà l’influenza degli astri nella prossima settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 6 al 12 novembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità e quanti cambiamenti ci aspettano nei primi giorni di novembre? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 6 al 12 novembre.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Novembre 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

Strette di mano e grandi affari in arrivo per i nati nell’Ariete. Il cielo vi guida verso importanti opportunità di guadagno, avrete modo di mettere in mostra le vostre qualità e tutto il vostro lavoro di questi ultimi mesi. Occhio a non esagerare, tenete i piedi per terra senza strafare. Tenete bene a mente i vostri limiti prima di fare promesse troppo ambiziose.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

Giornate complicate in arrivo per i nati nel Toro. Vi aspettano momenti di grande confusione, sarete costretti a cambiare i vostri piani all’ultimo secondo. Non avete tempo per piangere sul latte versato, dovete agire in modo immediato e deciso. Rimboccatevi le maniche e siate pronti a fare qualche sacrificio. Non potete fermarvi proprio adesso.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

I nati nei Gemelli sono al centro dell’attenzione. Le vostre qualità sono sotto gli occhi di tutti, avete attirato l’interesse di molte persone attorno a voi. Coltivate queste nuove amicizie, non è detto che una di queste non possa trasformarsi in qualcosa di più interessante. Siate sinceri e diretti con le persone che vi circondano, non nascondete le vostre intenzioni.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

I nati nel Cancro sono in rotta di collisione con i propri rivali. I vostri obiettivi cozzano con quelli di chi vi ronza attorno, lo scontro è inevitabile. Non fatevi trascinare dalla foga, affrontate gli ostacoli di fronte a voi con pazienza ed intelligenza. C’è chi cercherà di sminuirvi, di farvi innervosire con una frecciata di troppo: resistete e continuate per la vostra strada, ne varrà la pena.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

È il momento di abbassare un po’ la guardia per i nati nel Leone. Avete sempre fin troppi pensieri per la testa, fin troppe responsabilità ad occuparvi ogni momento libero. Le stelle son pronte a rimediare, non sprecate un’occasione per dedicare un po’ di tempo a voi stessi andandovi a cercare altri guai. Concedetevi un po’ di egoismo prima di ripartire in quarta.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

I nati nella Vergine dovranno tenere gli occhi aperti. Gli astri alimentano i vostri istinti, siete più percettivi ed intuitivi: fidatevi dei vostri presentimenti. Non esitate a cogliere la palla al balzo quando si presenterà la giusta occasione: c’è sempre qualcuno pronto ad anticiparvi dietro l’angolo. Immergendovi totalmente nel lavoro rischiate di trascurare l’amore, cercate di essere più empatici.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

Spese importanti nel futuro dei nati nella Bilancia. Una serie di contrattempi vi costringeranno a scalfire un po’ i vostri risparmi. Non è il momento di fare gli spilorci, optate per l’opzione più sicura e più a lungo termine. Gli astri non vi portano solo sfortune, in settimana avrete molte occasioni per rifarvi: occhio però a non fare il passo più lungo della gamba, rischiate di trovarvi con nulla in mano.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

Amore e avventure per i nati nello Scorpione. Venere vi sorride, il vostro fascino è più irresistibile che mai. Non abbiate paura di lanciarvi in qualcosa di nuovo, mettetevi alla prova anche in scenari più particolari del solito. Potreste scoprire un lato di voi che ancora non conoscevate. Allo stesso tempo, non abbiate timore di mettere in chiaro i vostri limiti, non spingetevi più in là del dovuto.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

Dubbi e timori turbano le giornate dei nati nel Sagittario. Da un lato il lavoro vi mette in crisi, non siete più sicuri di aver preso la decisione giusta. Non cercate di risolvere tutto da soli, cercate il parere di una persona più navigata. Consolatevi con l’amore: avrete molte occasioni per fare nuove conoscenze ed esperienze. La persona giusta potrebbe arrivare nel weekend.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

Una luce in fondo al tunnel per i nati nel Capricorno. Sarà una settimana sfiancante, sia per carichi di incombenze impreviste, sia per una tendenza alla procrastinazione che vi tormenta da troppo tempo. Datevi una mossa prima che sia troppo tardi o ne pagherete le conseguenze. Ad illuminare questo buio è l’amore, è la settimana giusta. Siete ormai sicuri dei vostri sentimenti, non abbiate paura di manifestarli.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

Stress a palate per i nati nell’Acquario. Pressione sul lavoro e costante gelosia in amore, in questi giorni vi sembrerà di non avere mai un momento di tregua. Finché vi impuntate a giocare secondo le regole altrui non farete altro che prendere a testate il muro. Prendetevi del tempo per voi, per pensare ai vostri bisogni e mettere appunto una strategia per il futuro.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 6-12 novembre

Buone prospettive in arrivo per i nati nei Pesci. Si aprono molti scenari interessanti per voi, con le mosse giuste potreste garantirvi fruttuose soddisfazioni. Siate cauti e aspettate la vostra occasione, non fatevi accecare dal desiderio di avere tutto e subito. Gli astri si faranno sentire al momento giusto, armatevi di pazienza e siate pronti a scattare.