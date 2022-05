Chi è Chiara Valerio, scrittrice e matematica: libri, collaborazioni, carriera

Chiara Valerio è una scrittrice e matematica che sarà ospite del programma di La7 propaganda Live (come anche Andrea Pennacchi). Vediamo meglio chi è.

Chi è Chiara Valerio

Chiara Valerio è una scrittrice e matematica che è una personalità che sta emergendo anche sul piccolo schermo. Classe 1978, ha conseguito un dottorato in Calcolo delle probabilità per poi diventare scrittrice, traduttrice e curatrice editoriale. Attualmente collabora con Repubblica, L’Espresso, Vanity Fair e Radio 3 dove conduce ogni domenica mattina il programma L’isola deserta.

Membro del Comitato editoriale della rivista Nuovi Argomenti, ha collaborato anche con il blog letterario Nazione Indiana e scritto per il teatro e per la radio. Per la casa editrice Nottetempo ha diretto la collana narrativa.it.

Dal 2018 è inoltre editor-in-chief del settore di narrativa italiana presso l’editore Marsilio, per il quale ha ideato la collana PassaParola.

Libri

Chiara Valerio ha scritto diversi libri, tra i quali ricordiamo: