Raphael Luis, chi è il figlio adottivo di Michela Murgia e chi è la sua madre naturale?

Raphael Luis è uno dei figli adottivi di Michela Murgia, la scrittrice che è morta all’età di 51 anni dopo aver combattuto contro una terribile malattia. La Murgia spesso ha parlato di Raphael in alcune interviste.

Raphael Luis, chi è il figlio adottivo di Michela Murgia

Raphael Luis è uno dei figli adottivi di Michela Murgia. Le informazioni che ci sono sul ragazzo sono pubbliche grazie ai racconti della scrittrice in alcune interviste. Raphael “a nove anni, prendendomi la mano nella stessa sera in cui l’ho visto per la prima volta e dicendo: non voglio che te ne vai mai più. Non c’era alcuna ragione per dargli retta, a me i bambini nemmeno piacciono, ma ho vacillato e ho guardato Claudia, anche lei conosciuta la sera stessa. La decisione presa in quello scambio di sguardi non l’ho mai rimpianta”.

In un’intervista a VanityFair Murgia ha raccontato uno degli ultimi gesti per le da parte del figlio Raphael: “Quando siamo partiti io e il mio futuro marito Lorenzo per l’Orient Express, la sera prima siamo andati da mio figlio Raphael che vive a Vicenza. Raphael ha cucinato per noi e durante la cena gli ho detto: questa è la situazione, io ho le metastasi già al cervello, farò una radioterapia, ma significa che sono in uno stadio per cui è meglio predisporsi al peggio. Nel tempo che rimane, che cosa vuoi fare con me? Troviamo uno spazio per costruire dei ricordi? E lui mi ha fatto un discorso adulto serissimo. Ha detto: “Io sono il più piccolo, non faccio lavori artistici come voi e geograficamente ed economicamente non sono così libero di spostarmi. Ho paura che se tu muori io sarò il più orfano di tutti. Io ti chiedo, quando ti trasferirai nella nuova casa, trova il tempo, può essere anche questa estate, in cui stiamo tutti e quattro con te per tre settimane. Non abbiamo mai avuto tempo di stare così tanto insieme, dammi modo di conoscerti meglio, così che quando non ci sarai più io avrò ancora relazioni con la tua eredità”.

Chi è la sua madre naturale?

La madre naturale di Raphael è l’architetta Claudia Fausane. La scrittrice Murgia ha raccontato del suo rapporto con la madre di Raphael: ” Nella nostra famiglia queer, io e Claudia siamo l’unica coppia omogenitoriale, perché da dodici anni condividiamo un figlio, Raphael. È la prima volta che mi riferisco a noi due come “coppia omogenitoriale”: famiglia ci bastava“.

