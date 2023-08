Michela Murgia, giornalista sarda che ha dichiarato di avere un tumore al quarto stadio, ha fatto sapere di essersi sposata civilmente con Lorenzo Terenzi. Ecco chi è il marito di Michela Murgia, scomparsa all’età di 51 anni il 10 agosto 2023.

Michela Murgia, chi è il marito Lorenzo Terenzi: cosa sappiamo di lui?

Lorenzo Terenzi, attore e regista, ma anche musicista e autore, è il marito di Michela Murgia, giornalista e scrittrice sarda morta di tumore all’età di 51 anni il 10 agosto 2023. I due si sono sposati “in articulo mortis” il 22 luglio, all’aggravarsi delle condizioni di salute di Michela, per tutelare i diritti del compagno e della famiglia allargata queer della scrittrice.

La carriera da attore tra teatro e cinema

Nato a Firenze nel 1988, si è diplomato al teatro Stabile di Genova. Uomo di spettacolo, Terenzi ha fatto anche diverse interpretazioni teatrali dove ha recitato nella pièce, da “I giganti della montagna” e “Il sogno di un uomo ridicolo”, ma anche “Sei personaggi in cerca d’autore” e “Vita di Galileo”. Nel corso della sua carriera teatrale ha interpretato i lavori di grandi autori come Shakespeare, Pirandello, Wilde e Dostoevskij.

Nel 2017 ha inoltre lavorato come assistente di regia al fianco di Veronica Cruciani nello spettacolo Quasi grazia, dove la stessa Michela Murgia ha interpretato la scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. È in questa occasione che l’attore ha incontrato la sua futura moglie per la prima volta. Per quanto riguarda invece i film, Terenzi ha preso parte al filma “Ho bisogno di te”, per il grande schermo. Ha recitato inoltre per il regista Silvio Soldini in Il colore nascosto delle cose nel 2016 e per Roberta Torre nel suo Mi fanno male i capelli, nel 2022.

La decisione del matrimonio

Nell’intervista al Corriere della Sera dove ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio, Michela Murgia ha rimarcato che “lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni – ha spiegato – ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono“. Murgia ha spiegato al Corriere di avere scelto di curarsi con un’immunoterapia “a base di biofarmaci; in questo modo ha scelto di non attaccare la malattia, ma stimolare la risposta del sistema immunitario.

Le nozze

Michela Murgia e Lorenzo Terenzi si sono sposati. La giornalista si è sposata indossando un abito di Dior, realizzato per lei da Maria Grazia Chiuri. Il rito civile si è svolto nella nuova casa della scrittrice, e non sono stati scelti altri luoghi anche per tutelare la sua salute. Su Instagram ha anche condiviso il video in cui spiega perché per loro quel momento non è stato una festa: “Lo abbiamo fatto controvoglia – ha detto – se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato – ha spiegato la scrittrice -, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un’esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo”.