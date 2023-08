Chi è Michela Murgia: carriera, malattia, marito e matrimonio, tv, libri

Michela Murgia è una giornalista sarda, scrittrice e anche volto televisivo. Negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di se stessa anche a seguito della rivelazione della sua malattia.

Chi è Michela Murgia

Michela Murgia, nata il 3 giugno 1972 a Cabras, è una scrittrice e giornalista sarda, che da giovane è stata anche animatrice dell’Azione Cattolica (in virtù dell’educazione ricevuta dalla famiglia) della quale diviene presto referente regionale in ambito giovanile. Insegnante di religione per un periodo della sua vita, così come è stata anche venditrice di case in formula multiproprietà, la giornalista nel corso della sua vita ha svolto diversi lavori. Tra i tanti che ha provato a svolgere, anche la portiera notturna, la dirigente amministrativa all’interno di una venditrice centrale termoelettrica e l’operatrice fiscale.

La carriera da giornalista: i libri

Michela Murgia ha scritto, nel corso della sua carriera, diversi romanzi. Il primo, con il quale ha esordito, è Il mondo deve sapere (2006), romanzo tragicomico sul mondo dei call center. Tale opera ha poi ispirato l’opera teatrale omonima e il film Tutta la vita davanti (2008). Molto legata alla sua Sardegna, nel 2006 pubblica un blog dal titolo Il mio Sinis in cui descrive i luoghi meno conosciuti della sua regione e, due anni più tardi, scrive Viaggio in Sardegna (2008). Nel 2010 esce Accabadora, premio Super Mondello e premio Campiello, mentre è del 2011 Ave Mary, riflessione sul ruolo della donna nel contesto cattolico. Altre sue opere da citare sono Presente (con A. Bajani, P. Nori e G. Vasta, 2012); il romanzo L’incontro (2012), che analizza i temi della condivisione e delle affinità e il saggio breve sul femminicidio “L’ho uccisa perché l’amavo”. Falso! (con L. Lipperini, 2013). Nel 2015 ha poi scritto il romanzo Chirú e l’anno dopo il volume Futuro interiore, in cui riflette sulla sua generazione.

Tra le sue opere recenti, nel 2018, ci sono il romanzo L’inferno è una buona memoria e il saggio Istruzioni per diventare fascisti; nel 2019, Noi siamo tempesta. Storie senza eroe che hanno cambiato il mondo e Morgana. Storie di ragazze che tua madre non approverebbe; nel 2021, Stai zitta e, con Tagliaferri, Morgana. L’uomo ricco sono io; God save the queer. Catechismo femminista (2022);

Tre ciotole, ultima sua fatica, è uscita nel 2023.

Televisione e teatro

Michela Murgia è stata protagonista di diversi programmi tv come Le invasioni barbariche su La 7, Quante storie e Chakra (Rai 3), Ghost Hotel nel 2022. Dal giugno 2018 è stata autrice insieme a Chiara Tagliaferri del podcast Morgana.

Sempre nel 2018, ha debuttato come attrice interpretando Grazia Deledda nello spettacolo teatrale Quasi Grazia. Dal gennaio 2021 ha curato L’Antitaliana, rubrica de L’Espresso nata negli anni ’80 e curata prima da Giorgio Bocca e poi da Roberto Saviano.

Il buddhismo

La giornalista si è convertita al buddhismo nel 2006 e ha parlato apertamente dell’influenza che questa spiritualità ha avuto sulla sua vita e sul suo modo di vedere il mondo. Il buddhismo e la sua filosofia emergono anche in alcuni suoi scritti.

Carriera politica

Michela Murgia per un periodo della sua vita è stata attratta dalla politica. Nel 2018, infatti, si è candidata con il Partito Democratico (PD), venendo eletta alla Camera dei Deputati. Ha continuato a dedicarsi sia alla scrittura che all’impegno politico, portando avanti le sue idee e tematiche attraverso entrambe le vie. La sua voce critica e il suo impegno nella difesa dei diritti delle donne e delle minoranze hanno contribuito a renderla una figura di rilievo nel panorama culturale e politico italiano.

Malattia

Michela Murgia, in una intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato di avere il cancro. Già nel 2014 aveva dovuto affrontare un cancro al polmone ma ora, nello specifico, ha fatto sapere di avere un carcinoma renale al quarto stadio e di avere mesi di vita. Se la prima volta si è operata, Michela Murgia ha fatto sapere che in questo caso ha rifiutato la chemioterapia e, per vivere al meglio il tempo che le resta, ha preferito curarsi “con un’immunoterapia a base di biofarmaci”.

Marito e matrimonio “in articulo mortis”