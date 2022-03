Quattro matrimoni in Italia: quando e dove vedere il reality con Costantino della Gherardesca

Quattro matrimoni è un reality che andrà in onda su Sky. Ma come funziona lo show e come si svolge esattamente?

Quattro matrimoni in Italia: come funziona

Quattro matrimoni in Italia è un reality che andrà in onda su Sky . Ma come funziona e come si svolge? Quattro spose sono pronte a pronunciare il fatidico “sì” matrimoniale. All’interno del programma saranno preparate le 4 location nel minimo dettaglio e quattro matrimoni davvero scenografici che potranno fare vivere alle coppie un bellissimo sogno.

Ci sarà poi un fantastico viaggio tutto pagato da vincere per passare la luna di miele più indimenticabile

Il motto della trasmissione è: “Tutto dev’essere perfetto per i fiori d’arancio, ma se in palio c’è una fantastica luna di miele ancora di più!”

Dove vederlo

Quattro matrimoni è un reality show che andrà in onda su Sky e Now.

Il conduttore della nuova stagione

A condurre il programma Quattro matrimoni sarà Costantino della Gherardesca, che sarà colui il quale guiderà il percorso delle coppie che saranno in gara. Ad affascinare ancora una volta i telespettatori del programma il fatto che le ‘signore in bianco’ quando faranno di tutto per conquistare una bellissma luna di miele, cercando di ottenere quello che potrebbe essere il giorno più bello della vita.

Cosa si inventeranno le prossime spose per stupire tutti?