“Chiami il mio agente”, la serie tv su Sky dal 20 gennaio: trama e cast

“Chiami il mio agente”, è la nuova serie tv che sarà su Sky a partire dal 20 gennaio. Vediamo cosa c’è da sapere su trama e cast.

“Chiami il mio agente”: Trama

La serie tv che sarà su Sky dal 20 gennaio riprende la formula originale con attori italiani che interpretano se stessi con autoironia. Il nuovo progetto in onda su Sky, in particolare, racconta le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio dissacrante dietro le quinte. Il film è il remake della serie Dix pour cent e ha già avuto altrove un grandissimo successo. La serie si caratterizza per una serie di intrighi tra lavoro e vita privata.

Cast

Per quanto riguarda il cast, in questa stagione ci sono molti grandi nomi del cinema italiano che, anche in questo caso, si sono messi a disposizione per un nuovo progetto della serie tv di Sky. Ecco quali sono i nomi più importanti del cast della serie tv.