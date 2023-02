Angelo Duro si spoglia a Sanremo 2023 e poi chiama in diretta al programma di Fiorello

Angelo Duro si è esibito con il suo monologo molto irriverente sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo. Qualche polemica sul tono dei temi trattati anche se Amadeus aveva invitato il “pubblico moralista” a cambiare canale. Poi, la chiamata in diretta a Fiorello.

Angelo Duro si spoglia a Sanremo 2023

Angelo Duro ha portato la sua comicità “0ffensiva” sul palco di Sanremo. Il comico siciliano ha fatto il suo irriverente monologo durante la seconda serata del Festival. “Sto cretino mi fa venire dopo mezzanotte e ha detto pure che posso dire quello che voglio, grazie al c***o”, esordisce Duro riferendosi ad Amadeus.

Nel suo mongolo ad essere attaccati sono stati i laureati che decidono di rimanere nel proprio Paese a cercare lavoro. “Sono felice perché ora dopo tanti anni ho un lavoro, quello di parlare in pubblico. E mi pagano pure. Sapevo che nella vita ce l’avrei fatta, per questo me la sono presa comoda”. Poi parla della famiglia e del rapporto con il fratello, prima di rimanere in mutande. “Questa è trasgressione: fai la foto, non ho neanche un tatuaggio”, provoca il comico, “sono pure astemio”, aggiunge. Infine, lascia il palco facendo il dito medio al pubblico.

Il comico chiama in diretta al programma di Fiorello

Dopo la fine della seconda serata del Festival, il comico ha chiamato in diretta al programma di Fiorello. “Che cosa vuoi?” e poi ha detto “è tutta colpa tua, sono molto offeso perché all’una m’ha fatto uscire quello che tu dicevi che è coraggioso” e Fiorello ha risposto “Senti, io alle due meno venti sono uscito…”. Poi Fiorello ha chiuso la telefonata dicendo: “Può essere l’inizio della tua carriera o la fine di quella di Amadeus”.

LEGGI ANCHE: Fedez contro il viceministro Bignami con la sua foto strappata: attacco anche alla ministra Roccella e al Codacons