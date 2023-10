Chi è Pierfrancesco Favino: età, altezza, film, moglie, figli, patrimonio

Chi è Pierfrancesco Favino, famoso attore televisivo e cinematografico italiano. Noto per aver recitato in numerosi film e per aver vinto svariati riconoscimenti, è un volto ormai noto al grande pubblico italiano ed internazionale. L’attore, che è anche salito sul palco dell’Ariston, ha in passato preso parte a produzioni statunitensi ed è stato premiato ai nastri d’argento. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Pierfrancesco Favino, biografia e carriera del noto attore italiano

Pierfrancesco Favino nasce a Roma il 24 agosto 1969 sotto il segno zodiacale della Vergine. Cresce con genitori di origine pugliese, nutrendo fin da piccolo il desiderio di diventare un giorno attore. Così, cresciuto, frequenta l’Accademia Nazionale Di Arte Drammatica Silvio D’amico, comparendo in teatro e in televisione in ruoli di secondo piano.

Ufficialmente nel piccolo schermo debutta nel 1991, con il film Una questione privata, tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio e diretto da Alberto Negrin. L’approdo sul grande schermo invece avviene nel ’95, con il film Pugili di Lino Capolicchio. In breve tempo così Pierfrancesco Favino si guadagna il favore del pubblico e l’attenzione delle case di produzione cinematografiche. Tanto che riesce a a farsi affibbiare il nomignolo di “Banderas italiano“. La vera svolta per la carriera la ottiene nel 2001, quando recita da protagonista ne L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. E poi si afferma in via definitiva vestendo i panni di Gino Bartali, nell’omonima serie televisiva. Uno dopo l’altro, dunque, l’attore recita in numerosi film giungendo presto alla popolarità.

Pierfrancesco Favino infatti è uno degli attori più gettonati anche all’estero. Trascorre interi anni a recitare in produzioni esclusivamente hollywoodiane, per poi tornare in Italia e ottenere parti da protagonista in film di primo piano, al fianco delle star del cinema. Tra i suoi film più recenti ricordiamo A casa tutti bene, Il traditore, Hammamet, Corro da te, Nostalgia e Comandante. Le sue prestazioni attoriali gli valgono numerosi riconoscimenti, tra cui tre David di Donatello, cinque Nastri d’argento, due Globi d’oro e tre Ciak d’oro.

Noto anche per la sua simpatia e capacità di gestire il palco, viene scelto per condurre importanti festival. Nel 2019 viene invitato come ospite a Sanremo, dove affianca Claudio Baglioni e Michelle Hunziker sul palco intrattenendo il pubblico con i suoi monologhi e la sua contagiosa simpatia.

La vita privata dell’attore: moglie e figli

Pierfrancesco Favino fa coppia dal 2003 con l’attrice Anna Ferzetti. I due si sono conosciuti ad una festa di amici comuni dove hanno ballato insieme per la prima volta. Avendo molti anni di differenza (Pierfrancesco è più grande di 13 anni) per molto tempo hanno vissuto in due appartamenti distinti, sebbene nello stesso condominio. La coppia ha avuto due figlie: Greta e Lea Favino, anche se non si è mai sposata. Perché: “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità”. Oggi l’attore e la compagna vivono con le figlie a Roma, nel quartiere di Testaccio.