Anna Ferzetti, chi è la moglie di Pierfrancesco Favino

Chi è Anna Ferzetti, compagna di vita dell’attore Pierfrancesco Favino? Anche lei attrice, ha recitato in diverse pellicole cinematografiche e progetti televisivi. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti, nata a Roma il 24 dicembre 1982, ha 40 anni ed è una nota attrice con esperienza nel cinema e nella tv. Da quasi vent’anni è la compagna di vita del celebre collega Pierfrancesco Favino. Figlia del famoso attore Gabriele Ferzetti, venuto a mancare nel 2015, studia a Roma in una scuola tedesca. Dopo un periodo passato a Londra, torna a Roma, dove segue le orme del padre e si fa strada nel mondo dello spettacolo. In carriera recita spesso sul grande schermo.

Tra i suoi film più noti vi sono Due vite per caso, St@lker, Il colore nascosto delle cose e Domani è un altro giorno, che le vale la candidatura come miglior attrice non protagonista al David di Donatello e al Nastro d’argento. Ferzetti è un volto molto apprezzato anche in televisione. Recita in diverse fiction e film tv, tra cui Ultimo 4 – L’occhio del falco, Il tredicesimo apostolo: la rivelazione, Rocco Schiavone e Curon. Nel 2020 è insieme al compagno sul set di Tutti per 1 – 1 per tutti, commedia avventurosa per famiglie ispirata alla storia dei Tre Moschettieri, distribuito direttamente in tv a causa della pandemia da Covid-19.

Vita privata: la relazione con Favino

Anna Ferzetti fa coppia con Pierfrancesco Favino dal 2003. I due si sono conosciuti ad una festa di un amico comune, dove hanno ballato insieme per la prima volta. Nonostante ben 13 anni di differenza d’età, il loro amore è cresciuto sempre più, diventando solidissimo. Per molto tempo hanno vissuto in due appartamenti distinti, sebbene nello stesso condominio. Oggi hanno due figlie, Greta e Lea Favino.

Anna e Pierfrancesco stanno insieme da così tanto tempo che sono in molti a presumere che siano sposati. In realtà non hanno mai sentito il bisogno di ufficializzare la loro unione di fronte all’altare. Lo ha spiegato Favino in un’intervista al settimanale di gossip F: “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità”. Incalzata al riguardo durante un’intervista su Io Donna, Anna Ferzetti ha risposto con malizia: “Perché non ci siamo ancora sposati? Non c’è una risposta. Forse perché va bene così? Ogni tanto ne parliamo, chissà“.