Causeway, film con Jennifer Lawrence: trama, uscita in Italia, cast e trailer

Causeway è un film indipendente che ha come protagonista principale la premiata all'Oscar Jennifer Lawrence.

Causeway è un film indipendente con protagonista l’attrice Jennifer Lawrence. Negli Stati Uniti è già stato distribuito in alcune sale cinematografiche selezionate mentre in Italia sarà possibile vederlo su una piattaforma streaming.

Causeway, film con Jennifer Lawrence: trama e uscita in Italia

Causeway è un film indipendente che ha come protagonista il premio Oscar Jennifer Lawrence. La trama racconta di Lynsey, reduce della guerra in Afghanistan che torna nella propria città natale, New Orleans, con una lesione al cervello.

Ritorna a vivere insieme alla madre con cui i rapporti non sono ottimali e Lynsey non vede l’ora di tornare a lavorare come ingegnere militare. Il suo medico non la ritiene pronta e così lei trova un’occupazione pulendo piscine. Poi la sua auto ha un guasto e Lynsey incontra il meccanico di quartiere: un tipo empatico e rispettoso, e alle prese anche lui con un dramma personale. I due intrecciano una relazione a base di comprensione e supporto.

Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2022 ed è stato distribuito in alcune sale selezionate degli Stati Uniti, in modo da poter concorrere agli Oscar 2023. Inoltre, è distribuito dal 4 novembre 2022 sulla piattaforma streaming di Apple TV+.

Causeway: cast

Il cast è guidato ovviamente da Jennifer Lawrence ma nel pacchetto degli attori scelti per il film ci sono anche Brian Tyree Henry (‘Se la strada potesse parlare’), Stephen McKinley Henderson (‘Dune’), Linda Emond (‘Julia & Julia’) e Jayne Houdyshell (‘Only Murders in the Building’).

Il trailer

Di seguito, ecco il trailer ufficiale in lingua italiana che mostra in anteprima ed esclusiva le immagine che saranno poi protagoniste del film.

