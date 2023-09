Belve, Fabrizio Corona fa il boom di ascolti (e attacca Cattelan)

Francesca Fagnani, rispetto all’anno scorso, raddoppia gli ascolti di Belve. Grazie agli ospiti chiamati in studio, in particolare a Fabrizio Corona,

Belve, Francesca Fagnani parte bene

La prima puntata della nuova edizione di Belve con ospiti Arisa, Fabrizio Corona e Stefano De Martino arriva a 1.637.000 spettatori pari al 10% di share. Nella prima stagione Francesca Fagnani aveva esordito con 839.000 spettatori (4.5%).

Belve, Fabrizio Corona fa il boom di ascolti

Il picco di ascolti del programma, però, è arrivato durante l’intervista che Francesca Fagnani ha fatto a Fabrizio Corona. Nell’ultima intervista prevista nel programma di mercoledì 27 settembre, infatti, il picco di ascolti si è avuto proprio con Fabrizio Corona che ha toccato il 13% di share.

L’attacco di Corona a Cattelan

Sulla sua Pagina Instagram, il giorno dopo la puntata, Fabrizio Corona ha attacco Cattelan, che andava in onda dopo Francesca Fagnani. “Al posto di infamare Belen, che non sta bene e va lasciata in pace, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato” ha detto Corona a Cattelan, che dopo la mancata ospitata di Belen nel suo programma aveva provato a giustificare il tutto.