Chi sono i Colla Zio, band hip-hop finalista di Sanremo Giovani

Chi sono i Colla Zio, band milanese hip-hop tra i finalisti di Sanremo Giovani. Giovane gruppo rap milanese, si è conquistato la fase finale del concorso con il brano Asfalto. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata dei cinque artisti.

Chi sono i Colla Zio: vita privata, carriera e canzoni della band hip-hop

I Colla Zio sono un gruppo di giovani artisti rap milanesi in attività dal 2019, tra le band e cantanti finalisti dell’edizione 2023 di Sanremo Giovani. In attività dal 2019, la band è composta da cinque membri, di età compresa tra i 20 e i 30 anni: Andrea “Mala” Malatesta, Andrea “Armo” Arminio, Tommaso “Berna” Bernasconi, Francesco “Lampo” Lamperti e Tommaso “Petta” Manzoni.

Il loro nome nasce dall’unione di Colla, che indica “Collettivo”, e Zio, tipico intercalare lombardo che indica invece “Milano”.

Come raccontano in un’intervista ad Exitwell.com, Berna e Mala si conoscono dai tempi della scuola: “Il nostro progetto è nato per noi due dal freestyle, ci incontravamo fuori scuola per ascoltare musica insieme. Poi sono arrivati gli altri, ma è partito tutto dalla musica e dall’amicizia. Una cosa che abbiamo sempre fatto è cantare insieme tra amici.

Cantavamo perché volevamo cantare, perché volevamo divertirci. Essendo in cinque ci siamo avvicinati alla musica ognuno coi propri tempi e in modi diversi. Poi tra il quarto e il quinto anno di liceo ci siamo uniti per fare qualcosa insieme, dal punto di vista artistico”.

Fanno il loro esordio musicale con il doppio singolo Bibite – Americana. Nel 2021 pubblicano i brani Gremolada e Solo una notte, a cui segue l’EP Zafferano. Hanno creato inoltre una pagina Instagram, dove aggiornano i loro fan, ad oggi circa 4mila, sui loro nuovi brani e progetti artistici.

Si sa ancora molto poco circa la loro vita privata, ma non è detto che la situazione non cambi in futuro grazie alla maggiore attenzione mediatica.

Finalisti di Sanremo Giovani 2023 con Asfalto

I Colla Zio si sono conquistati un posto tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023 con il brano Asfalto, del quale riportiamo un’anteprima. I cinque rapper potrebbero essere uno dei sei gruppi o cantanti vincitori del concorso, che otterranno la possibilità di esibirsi al Festival di Sanremo 2023, come annunciato da Amadeus nelle scorse settimane.