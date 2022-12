Chi è Sethu, rapper e finalista di Sanremo Giovani con “Sottoterra”

Sethu, pseudonimo di Marco De Lauri, è un rapper e cantante italiano originario di Savona, in gara a Sanremo Giovani con il brano “Sottoterra“.

Chi è Sethu

Sethu, classe 1997, è un cantante in gara a Sanremo Giovani con il brano “Sottoterra“. Nel suo background musicale sono fortemente presenti influenze metal e punk e il suo pseudonimo è una citazione a At the Gate of Sethu, album dei Nile. Il cantante sviluppa la sua identità artistica assieme al fratello gemello Jiz, con il quale comincia a fare musica e a muovere i primi passi nella scena punk/rap ligure.

Canzoni e collaborazioni

Il 16 novembre 2018 pubblicò il progetto Spero ti renda triste… formato da sei brani in collaborazione con il gemello JIZ; progetto che nasce con il trasferimento a Milano dei due gemelli e contiene 6 brani. Nel corso del 2019, poi, ha pubblicato numerosi brani tra i quali Lampioni, Butterfly Knife, Hotspot ft Lil Sadape e Mi hai lasciato a metà strada, sulla strada di casa. Nel corso della sua carriera ha collaborato, fra gli altri, con Don Said, gli ISIDE, Wako, Anzij e Claudym.

Con quest’ultima apre i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari al Forum D’Assago e Willie Peyote a Milano. Nel 2022 ha pubblicato il nuovo singolo “GIRO DI NOTTE”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SETHU (@sethuisinhell)

Sanremo Giovani

Sethu è in gara a Sanremo Giovani con il brano “Sottoterra“, canzone con la quale cercherà di entrare con i big.

Curiosità

Il suo idolo è Kanye West e fondamentalmente è un inguaribile doomer.

Ama gli anime, gli scheletri e il colore nero.