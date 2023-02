Sanremo 2023, il messaggio di Zelensky verrà letto: niente video

Dopo averne parlato per settimane, è finalmente giunto il momento di vivere il festival della musica italiana. Tra grandi artisti e giovani cantanti, Amadeus è pronto a portare avanti le diverse serate, accompagnato da ospiti grande rilievo. Non mancheranno però momenti di riflessione, visto che a Sanremo verrà letto il messaggio di Zelensky, nonostante le diverse polemiche.

Sanremo, il messaggio di Zelensky verrà letto da Amadeus

Sanremo 2023 non sarà soltanto un luogo in cui si parlerà di musica, ma anche di riflessione. Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha così deciso di condividere un messaggio, vista anche la difficile – e prolungata – situazione che sta vivendo il suo paese. Inizialmente si era pensato ad un video registrato, ma poi si è optato per un messaggio che verrà letto dal conduttore Amadeus.

Ad annunciarlo Stefano Coletta, direttore dell’intrattenimento di prime time Rai:

“Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino ieri”.

Lo stesso Coletta ha comunicato che il messaggio verrà condiviso in maniera fedele e coerente:

“Mi sembra complicato poter censurare il presidente. Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di ogni programma, ma sorrido all’idea di un dirigente Rai che possa censurare un presidente. Non abbiamo ancora contezza dei contenuti, saremo più puntuali nei prossimi giorni“.

Attualmente non hanno ancora ricevuto il contenuto della lettera di Zelensky, che sta sicuramente lavorando per far sì che il messaggio sia forte e di impatto.

Anche Amadeus, conduttore del programma, ha comunicato che leggerà il testo per come gli arriverà, senza “censurarlo” o interpretarlo.

Si tratta di sicuro di un momento importante, che dimostra anche quanto l’Italia stia cercando di essere vicina all’Ucraina, la quale sta vivendo un periodo molto difficile dal punto di vista storico-politico, ma anche umano. Un ulteriore spunto di riflessione per interrogarsi su ciò che sta accadendo.