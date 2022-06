Perché oggi non va in onda "Oggi è un altro giorno"? Ecco spiegato che fine ha fatto il talk show di Serena Bortone.

Perché oggi non va in onda Oggi è un altro giorno? Brutte notizie per gli appassionati del talk show di Serena Bortone, che dovranno fare a meno del loro programma preferito nei prossimi mesi. Cosa succede?

Oggi un altro giorno, ecco perché oggi non va in onda il talk show della Bortone

Nulla da fare, Oggi è un altro giorno non va in onda né oggi, né nei prossimi giorni. Cosa è successo all’amato talk show pomeridiano di Serena Bortone? Nulla di grave, fortunatamente.

La conduttrice e i suoi Affetti Stabili non sono scomparsi dal palinsesto, ma sono semplicemente in pausa estiva. Rai 1 ha trasmesso l’ultima puntata della stagione 2021-2022 del programma lo scorso venerdì.

Serena Bortone, affiancata da Romina Power e Memo Remigi, non è riuscita a resistere alla commozione durante i saluti finali al suo pubblico: “Come sempre mi sono scritta i saluti finali perché altrimenti mi emoziono. Oggi si chiude una stagione magnifica e strepitosa. Quando abbiamo iniziato due anni fa in pochi credevano in questo programma, ma ci credeva il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che ringrazio ancora una volta per aver scelto me per questa fascia così orgogliosamente popolare della rete ammiraglia.

E ci credevano le donne e gli uomini che hanno scelto di intraprendere con me questo viaggio umano e professionale quando ancora eravamo più di un’incognita”.

