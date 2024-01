Cesare Rodighiero, chi era il primo ex marito di Sandra Milo: cosa sappiamo di lui?

Chi era Cesare Rodighiero, primo ex marito di Sandra Milo. Il Marchese si sposò con l'attrice quando aveva appena quindici anni.

Il Marchese Cesare Rodighiero ha fatto molto parlare di sé nel 1948, quando sposò l’appena quindicenne Sandra Milo. L’attrice, scomparsa nel 2024 all’età di 90 anni, ha in seguito svelato diversi dettagli riguardo la sua breve unione con il nobiluomo, fonte di molti traumi e brutti ricordi per lei. Il loro matrimonio durò appena 21 giorni e si è chiuso con l’annullamento da parte della Sacra Rota. Che cosa successe alla coppia?

Il figlio mai nato e la paura dell’attrice

Il matrimonio tra Cesare Rodighiero e Sandra Milo fu segnato dalla dolorosa perdita del primo figlio dell’attrice. Ancora ragazzina, rimase infatti incinta del marito, ma perse il bambino a causa di un parto prematuro. Diversi anni dopo la fine della sua relazione con il Marchese, Sandra ha poi rivelato di avere molta paura di lui e dei suoi comportamenti violenti. “Ci sposammo nel 1948.” -ha spiegato lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera– “Indossavo un vestitino celeste con un golfino in tinta, niente abito bianco perché suo nonno era moribondo. Durò ventuno giorni, avevo 15 anni. Dopo le nozze con Rodighiero ero rimasta subito incinta. Quel bambino non lo volevo, avevo paura di mio marito, si era rivelato troppo violento, una volta mi sparò contro. Ma mia madre voleva che tornassi da lui dopo il parto. Invece ebbi un aborto spontaneo”.