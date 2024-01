Moris Ergas, chi era l’ex marito di Sandra Milo: carriera, morte, figli

Chi era Moris Ergas, secondo ex marito di Sandra Milo. Noto produttore greco scomparso nel 1995, è rimasto insieme all’attrice per undici anni, prima di una turbolenta fine del loro rapporto: “Era il padre di mia figlia e mi intentò 44 cause”.

Chi era Moris Ergas, ex marito di Sandra Milo: cosa sappiamo di lui?

Nato a Salonicco nel 1922 e morto all’età di 72 anni nel 1995, Moris Ergas era un noto produttore greco, famoso in Italia soprattutto in quanto secondo marito di Sandra Milo. Cresciuto in una facoltosa famiglia ebrea, attraversò momenti durissimi durante la Seconda Guerra Mondiale, sopravvivendo per anni in prigionia in diversi campi di concentramento. Con la fine della Guerra si stabilisce a Roma, dove diventa un nome molto rispettato nel campo della produzione cinematografica tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Tra i film più noti da lui prodotti si ricordano Il generale della Rovere, Chi lavora è perduto (In capo al mondo), Kapò e La steppa. Negli anni Ottanta Ergas si lascia alle spalle la produzione per investire in ambito edile e per promuovere il cinema cecoslovacco.

La vita privata, i tanti amori e il matrimonio con Sandrocchia

La vita sentimentale di Moris Ergas è stata movimentatissima. La sua prima moglie fu una donna di nome Jenny Cittone, madre delle sue prime due figlie, Marina e Renata. In seguito il produttore comincia una relazione clandestina con un’attrice, Silvana Pamparini, che lo porta a divorziare da Cittone. Negli anni Sessanta si sposa con Sandra Milo, conosciuta sul set de Il generale della Rovere. Il loro è un rapporto turbolento che dura undici anni, caratterizzato soprattutto da violente liti pubbliche. Secondo le parole di Sandra, il marito arrivò persino a pestarla a sangue. Milo non ebbe mai il coraggio di denunciare gli abusi subiti: “Mi sembrava una cosa brutta, mi vergognavo; non tanto per me, quanto per loro”. Dalla loro unione nasce una figlia, Debora, la prima per l’attrice, oggi una nota giornalista televisiva ed inviata de La vita in diretta.

Il rapporto tra Moris e Sandra finisce malissimo, come spiega lei stessa a Storie Italiane: “Siamo negli anni sessanta. Il padre di mia figlia Moris Ergas voleva portarmela via perché all’epoca risultavo sposata con un altro. Allora ho deciso di rinunciare a tutto pur di avere mia figlia con me. Avevo una bella casa in via Stoppani, gioielli, beni. Gli dissi che se mi lasciava l’affidamento di Debora gli avrei dato tutto. Naturalmente mi sono trovata senza più niente. Ma successivamente sono sopraggiunte le tasse che Moris non aveva pagato e che però erano intestate a me. Era il padre di mia figlia e mi intentò 44 cause“. L’ultima moglie di Moris Ergas fu Maria, donna che lo accudì e gli rimase vicino nei suoi ultimi anni, sposata poco prima della sua morte.