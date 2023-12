Esra Dermancioglu, chi è Behice di Terra Amara: vita privata, serie, figlia

Chi è Esra Dermancioglu, volto di Behice Hekimoglu in Terra Amara. Scopriamo qualche informazione in più sull’attrice turca, nota in Italia soprattutto per il suo ruolo nell’amata soap opera di Canale 5. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Esra Dermancioglu, Behice di Terra Amara: vita privata e carriera

Nata ad Istanbul il 7 dicembre 1968, Esra Altinay Dermancioglu ha 55 anni ed è un’attrice turca, conosciuta in Itali soprattutto per aver dato il volto alla perfida ed avida Behice Hekimoglu nell’amata soap opera Terra Amara. Diplomata alla Pierre Loti High School, ha proseguito i suoi studi in Svizzera, al Franklin College. In seguito Esra ha plasmato al meglio le sue doti artistiche in tarda età, a 36 anni, studiando recitazione allo Studio Actors e canto al conservatorio di Derya Alabora. Nel corso degli anni si è ritagliata uno spazio importante nella scena cinematografica e televisiva turca. Ha recitato in molti film e serie televisive, tra cui il film drammatico Ayla – La figlia senza nome nel 2017, il serial Serçe Sarayı e la serie storica Il secolo magnifico: Kösem, presentata in anteprima al Festival di Cannes 2015.

Esra Dermancioglu è apparsa spesso in tv in Italia come ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontando la sua esperienza sul set di Terra Amara. “Quando recito mi diverto molto perché nella vita reale non potrei mai fare cose del genere.” -ha spiegato l’attrice, spiegando le sensazioni provate interpretando la malvagia Behice- “Mi chiedo: Com’è possibile tanta cattiveria?”. Volente o nolente, i registi sembrano sempre affibbiarle i ruoli da cattiva: “Non sono cattiva, ma ormai interpreto quasi sempre ruoli da cattiva. La mia carriera è iniziata così e sta continuando così”.

Vita privata: figlia, ex marito

Esra Altinay prende il cognome Dermancioglu dal suo ex marito, dal quale ha divorziato in quanto era estremamente contrario alla sua carriera da attrice. Da questo matrimonio nel 2003 è nata l’unica figlia dell’attrice, Refia Dermancioglu, che per ora ha mantenuto un profilo molto riservato. Esra ha un profilo Instagram seguito da oltre 647mila persone, dove pubblica aggiornamenti sui suoi ultimi ruoli attoriali e sulle sue ospitate televisive.