Problemi di rete, la Tim va in down

Una Domenica di lavoro per la Tim che è andata in down a causa di problemi di rete, i quali hanno colpito principalmente la connessione fissa. Le tante segnalazioni hanno messo in allarme la compagnia che si è subito adoperata per cercare di risolvere il problema.