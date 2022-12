Amici 2022 non va in onda l'8 e il 9 dicembre. Come mai? Ecco cosa c'è da sapere sullo show di Maria De Filippi

Amici 2022, perché non va in onda l’8 e il 9 dicembre?

L’appuntamento l’8 e il 9 dicembre con il talent show condotto da Maria De Filippi salta. Come anche accade anche a Uomini e donne ogni anno, nel corso delle feste tradizionali segnate nel calendario, la produzione Mediaset di Uomini e Donne e Amici si concede un po’ di riposo.

Accade per quanto riguarda i giorni festivi natalizi, ma anche il ponte dell’Immacolata concezione. Stessa cosa avverrà domani, 9 dicembre, anche se non è un giorno che da calendario è considerato festivo.

Amici 2022 quando torna?

Ma quando torna la messa in onda TV per Amici 2022? Con Uomini e donne l’appuntamento é per la giornata di lunedì 12 dicembre 2022 a partire dalle ore 14:45.

Amici 2022 é previsto nella giornata di domenica 11 dicembre, a partire dalle 14:00, su Canale 5, con la consuetudinaria gara domenicale tra gli allievi.