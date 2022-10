Diabolik-Ginko all’attacco: il trailer del film in uscita a Novembre con Gianniotti nel ruolo da protagonista

Diabolik-Ginko all’attacco: il secondo capitolo dei Manetti Bros sul famoso ladro è pronto per essere distribuito al Cinema. Tante sono le sorprese a partire dal cambio di attori del protagonista e l’ingresso di una nuova e grande attrice italiana. Il progetto è frutto di una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission, distribuito da 01 Distribution.

Diabolik-Ginko all’attacco: il trailer del film in uscita a Novembre

Dopo il successo della sua prima pellicola nel 2021, Diabolik è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo, eccitante film diretto dai Manetti Bros. Il film sarà distribuito nelle sale a partire dal 17 novembre 2022 e, come era stato annunciato sulla pagina Instagram ufficiale, questa volta il Re del Terrore “dovrà fare i conti con un Ispettore Ginko più combattivo che mai”. Nelle scorse ore è stato pubblicato il trailer completo del secondo capitolo di Diabolik.

“Niente viene prima della cattura di Diabolik, niente”. Questa è una delle frasi centrali del film che vede nel suo cast un’altra attrice italiana di spessore internazionale come Monica Bellucci nei panni della nobildonna Altea.

Gianniotti nel ruolo da protagonista

Non sarà più Luca Marinelli a interpretare Diabolik sul grande schermo. Al suo posto è stato ingaggiato Giacomo Gianniotti, attore italiano naturalizzato canadese noto per aver interpretato Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy.

Confermati invece Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastrandrea nel ruolo dell’Ispettore Ginko. Nel cast anche Monica Bellucci, nei panni di Altea, la nobildonna compagna dell’Ispettore.

