Pino Cappellano, chi è il marito di Rosanna Fratello: vita privata, carriera, figli

Chi è Pino Cappellano, marito di Rosanna Fratello. Scopriamo qualche informazione in più sul fotografo ex pasticciere, compagno di vita della celebre cantante anni Settanta. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Pino Cappellato, marito di Rosanna Fratello: vita privata e carriera

L’amata cantante anni Settanta Rosanna Fratello è sposata dal 1975 con Pino Cappellano. Nato in Sicilia nel 1950, oggi ha 73 anni e, a differenza della moglie, vive la sua vita ben lontano dalla luce dei riflettori. Cappellano è un fotografo di talento che, in passato, gestiva una famosa pasticcieria di Como, rimasta aperta fino al 2014. Rosanna si è trasferita a Como per lui, dove ha spesso anche dato una mano dietro al bancone. Intervistata dal settimanale Oggi, la cantante ha espresso tutto il suo affetto per il marito: “Non sono mai stata gelosa di niente e di nessuno. Ho con lui un legame basato sulla sincerità e sulla fiducia reciproca”.

Vita privata: la coppia ha figli?

Due anni dopo le loro nozze, Rosanna Fratello e Pino Cappellano hanno avuto la loro unica figlia, Guendalina. Secondo le informazioni disponibili online, Guendalina lavora in ambito legale: un articolo di Famiglia Cristiana del 2008 afferma che stava studiando per diventare notaio. “Con lei vado molto d’accordo.” -ha spiegato Rosanna Fratello a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno– “Abbiamo gli stessi gusti e mi coinvolge in tutte le sue cose. È un rapporto sincero e molto vero”. Nel 2010 Guendalina ha reso Pino e Rosanna nonni di due bellissimi nipotini, Alessandro e Giovanni. La cantante li adora: “Auguro loro tutto il bene del mondo, e a mia figlia di rimanere sempre quella che è, una persona vera che ama enormemente i suoi figli”.