Davide Cecchettin, chi è il fratello minore di Giulia Cecchettin: “I love you, susumina”

La morte improvvisa di Giulia Cecchettin, studentessa universitaria 22enne sparita nel nulla e poi trovata esanime il 18 novembre in un canalone del Lago di Barcis, è stata un colpo durissimo per i suoi amici e familiari. La giovane lascia suo padre Gino, sua sorella maggiore Elena e il suo fratello minore Davide. Il giovane le ha dedicato molti messaggi di addio sul suo profilo Instagram che negli ultimi giorni han fatto il giro del web. Spicca in particolare una foto di una Giulia sorridente, con l’agrodolce didascalia: “I love you, susumina”.

In seguito la stessa foto appare nelle sue storie, con la domanda “Vieni con me a Calcutta, giusto?”, in riferimento ad un concerto a cui avevano forse intenzione di andare assieme prima della tragedia. Nelle ultime ore Davide ha condiviso alcuni degli ultimi messaggi via WhatsApp scambiati con Giulia, una semplice quanto ormai impossibile conversazione quotidiana: “Spero di non averti svegliato. Sono andata a prendere l’autobus per andare a fare colazione con i miei amici. Ti voglio bene”. Davide risponde poco tempo dopo: “Grazie amore, anche io tanto”.

La rabbia e il dolore dei familiari: “Vanno scoperte le responsabilità per questo incidente”

Negli ultimi giorni la famiglia di Giulia Cecchettin è finita suo malgrado sotto i riflettori. Elena, in particolare, ha espresso tutta la sua rabbia nei confronti dell’ex fidanzato di sua sorella, Filippo Turetta, principale sospettato del suo omicidio: “È stato il vostro bravo ragazzo. Prevedibile dalla descrizione di quel bravo ragazzo, troppo bravo: non farebbe male neanche a una mosca. Certo a una mosca no. Ma a una donna, beh, quella è tutta un’altra questione”.

Anche il cugino della vittima, Giovanni Passarotto, è furibondo per la morte di Giulia: “Non ci sono altre parole da dire, Filippo ha ucciso mia cugina. Spero che trovino quel vile individuo, se non si è già tolto la vita”. L’avvocato della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani, ha chiesto un po’ di pace e supporto per i suoi assistiti: “È ora il momento del dolore e di stare vicini alla famiglia. È anche il momento di scoprire le responsabilità e le circostanze di questo incidente, a cui ancora ci affidiamo alle forze dell’ordine“.