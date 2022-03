Chi è Beppe Carletti: moglie, figli e patrimonio del tastierista dei Nomadi

Chi è Beppe Carletti: famoso per aver fondato il gruppo musicale dei Nomadi, riconosciuto in tutto il mondo con milioni di dischi venduti. Ha provato una carriera da solista ma non ha mai ottenuto lo stesso successo.

Chi è Beppe Carletti: vita privata e carriera

Giuseppe Carletti, detto Beppe, è nato a Novi di Modena, il 12 agosto del 1946. Da sempre la passione per la musica, ha fondato il famoso gruppo musicale dei Nomadi in cui lui da sempre è stato il tastierista.

Un altro membro importante e co-fondatore è stato il paroliere Augusto Daolio, scomparso nel 1992. Il gruppo è davvero riconosciuto in tutto il mondo con brani epici come “Io Vagabondo“, “Dio Morto” e “Io voglio vivere”, con all’attivo ben 82 album. La loro attività è iniziata nel 1963 e da allora comprende ben 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Due curiosità: Beppe Carletti ha scritto il libro “Questi sono i Nomadi e io sono Beppe Carletti”. Nel2005 è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.

Beppe Carletti: moglie e figli

Cartello ha una moglie e i due insieme hanno avuto due figli e tre nipoti. Elena Carletti ha conseguito una laurea Lingue e Letterature straniere e si è specializzata seguendo un Master universitario in Scienze e tecniche dello spettacolo. Inoltre, collabora con i Nomadi alla composizione e traduzione di canzoni e si è dedicata alla carriera politica. Elena è stata eletta sindaco di Novellara, città natale del co-fondatore dei Nomadi Augusto Daolio.

Il figlio Davide invece ha studiato presso il liceo classico Rinaldo Corso a Correggio, per poi frequentare la facoltà di Giurisprudenza all’Università di Modena e Reggio Emilia. Dopo aver completato il percorso accademico, ha sostenuto il tirocinio e poi ha conseguito l’esame di stato per iscriversi poi nell’ordine degli avvocati

Patrimonio del tastierista dei Nomadi

Non sono note le cifre del patrimonio di Carletti ma gli anni di grande attività del gruppo, più poi anche il seguito e la vendita del libro ha fatto guadagnare tanto non solo in termine si notorietà ma anche sul piano economico.