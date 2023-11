Brando Ephrikian, chi è il tronista di Uomini e Donne: vita privata, Instagram, origini

Chi è Brando Ephrikian, tronista di Uomini e Donne 2023-24. Giovane e sportivo, è in cerca della persona giusta in tv: "Voglio un rapporto onesto".

Chi è Brando Ephrikian, tronista di Uomini e Donne 2023-24. Giovane trevigiano appassionato di sport, è in cerca di una persona con cui aprirsi completamente al dating show di Maria De Filippi: “So cosa voglio e cosa non voglio. Cerco un rapporto onesto”.

Nato a Treviso nel 2001, Brando Ephrikian ha 22 anni ed è uno dei tronisti dell’edizione 2023-24 di Uomini e Donne. Cresciuto a Miami, negli Stati Uniti, il suo cognome ha origini armene ed è lo stesso di una sua famosa prozia, l’attrice Laura Ephrikian, ex moglie di Gianni Morandi. Il pallino per l’arte e per lo spettacolo è molto comune nella sua famiglia: sia suo nonno che il suo bisnonno han trovato successo come direttori d’orchestra.

Da parte sua Brando è molto più interessato allo sport, per il quale ha una grande passione. Negli anni si è guadagnato da vivere lavorando nella ristorazione, come il cameriere e l’aiuto cuoco, ma anche in ambito sportivo, come maestro di sci e calciatore. Il suo profilo Instagram, privato e inattivo come da regolamento di Uomini e Donne, ha già raccolto un seguito di oltre 12mila follower.

Durante la sua esperienza in tv, Brando Ephirkian ha ammesso di avere difficoltà nell’esternare i propri sentimenti e di avere la tendenza a chiudersi in sé stesso. Un atteggiamento forse frutto anche dell’assenza di suo padre, che lasciò la sua famiglia quando aveva solo 10 anni. “Questo mi ha reso più duro e disilluso nei confronti delle persone.” -ha spiegato Brando- “Mio padre si è dimenticato di me e con lui ho scoperto cos’è il senso dell’abbandono. Anche se oggi il nostro rapporto è un po’ migliorato le ferite sono rimaste”.

Brando Ephrikian si è descritto così lo scorso agosto, al suo esordio negli studi di Uomini e Donne, raccontando quello che cerca in una relazione con una donna: “Sono coccolone, affidabile e determinato: so cosa voglio e cosa non voglio. Da questa esperienza cerco un rapporto onesto”. Brando cerca una persona sincera con cui condividere la propria vita: “Detesto se qualcuno mi prende in giro e se la mia donna sbaglia non perdono. Amo contornarmi di persone che hanno qualcosa da dire, soprattutto nelle relazioni sentimentali. Quello che cerco è un rapporto onesto e semplice, fatto di piccoli e quotidiani gesti d’amore”. Nel corso della sua esperienza al dating show Brando si è avvicinato a Beatriz D’Orsi, contesa per un po’ con il rivale Cristian Forti. In seguito ha preso confidenza anche con altre corteggiatrici come Silvia Criscuolo e Raffaella Scuotto.

In passato il tronista era finito al centro di una bufera a causa di alcune indiscrezioni, secondo le quali era non solo già fidanzato ma stava portando avanti una convivenza da diversi anni con una donna di nome Alice Salvadori. La notizia è stata smentita dalla stessa Alice che ha definito il suo rapporto con Brando solo una bella amicizia: “Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati”.