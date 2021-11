Chi è Serena Grandi: vita, carriera, fidanzato e figlio

Chi è Serena Grandi? È fidanzata? Ha figli? Nota attrice e personaggio televisivo di 63 anni, è stata una delle protagoniste del cinema erotico italiano negli anni ’80. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Serena Grandi, la carriera

Serena Grandi nasce a Bologna il 23 Marzo 1956. Dopo essersi diplomata come programmatrice informatica lavora per un breve periodo in un laboratorio d’analisi. Si trasferisce poi a Roma, inseguendo il sogno di diventare un’attrice famosa. Qui partecipa a diversi stage e a corsi di dizione e recitazione, grazie ai quali riesce a trovare le sue prime piccole parti in film come Tranquille donne di Campagna o Sturmtruppen 2-Tutti al Fronte. Trova il vero successo negli anni ’80, quando incontra il maestro Tinto Brass, che la renderà un vero e proprio sex symbol. Il regista sceglie Serena Grandi come protagonista del suo film Miranda, nel 1985, ruolo che renderà l’attrice un’icona del cinema erotico.

Tra i suoi film più celebri si ricordano La signora della notte, Desiderando Giulia e L’iniziazione. In quel periodo ricopre anche ruoli importanti nel cinema comico, accanto a Paolo Villaggio, in Roba da Ricchi e Rimini Rimini. Recita inoltre insieme ad Alberto Sordi, nel dramma storico In nome del popolo sovrano. Dopo il successo cinematografico, Serena Grandi comincia a lavorare anche in TV, partecipando a diverse fiction in Rai e Mediaset. Tra queste si ricorda Donna d’onore nel 1990, ruolo che le valse anche un Telegatto.

Gli anni 2000 e La Grande Bellezza

Negli anni 2000 scompare dalle scene a causa di alcune vicende giudiziarie riguardanti detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Serena Grandi viene prosciolta da ogni accusa e ottiene un risarcimento di 60mila euro per ingiusta detenzione. Dopo anni di assenza torna al cinema nel 2008 ne Il Papà di Giovanna di Pupi Avati, con cui lavorerà di nuovo nel 2010, nel film Una sconfinata giovinezza. Continua inoltre a comparire in televisione, ottenendo ruoli in fiction e serie TV. Nel 2013 Serena Grandi interpreta Lorena ne La Grande Bellezza, film diretto da Paolo Sorrentino che si aggiudica, l’anno dopo, il Premio Oscar per il Miglior film straniero. L’attrice è molto orgogliosa del ruolo, tanto da essersi fatta un tatuaggio a forma di Oscar sull’avambraccio per celebrarlo. Nel 2017 partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, ma viene eliminata alla terza puntata.

Vita Privata, il fidanzato e il figlio

La vita amorosa

Serena Grandi è stata sposata dal 1987 al 1993 con Beppe Ercole, arredatore e antiquario deceduto nel 2010. L’attrice è stata molto vaga riguardo la sua vita sentimentale negli ultimi mesi. Sono molti i giornali di gossip a sospettare che abbia un nuovo fidanzato. Lo scorso Marzo, ospite del talk show di Rai 1 Oggi è un altro giorno, ha ammesso di essere in contatto con qualcuno: “Sono innamorata un po’ virtualmente, un rapporto epistolare, come nell’800, questi amori fatti di messaggi… Si devono accontentare questi uomini, non hanno più Miranda ma ho un grande cervello”. Successivamente, secondo alcune indiscrezioni di Libero, Serena Grandi sarebbe stata pronta a trasferirsi da Rimini a Milano per raggiungere questo amore lontano. L’attrice ha smentito tutto subito: “Mi trasferisco a Milano per lavoro”

Il figlio, Edoardo Ercole

Serena Grandi ha un figlio, Edoardo Ercole, nato il 19 Dicembre 1989 dall’unione con il suo primo marito. Edoardo è laureato in Scienze della Comunicazione, ha un profilo instagram con 12mila follower e anche lui è un noto personaggio televisivo. Lavora come agente dei vip ed è spesso ospite di trasmissioni, tra cui Pomeriggio 5, sia da solo che insieme alla madre. Il giovane è omosessuale e non lo ha mai nascosto, raccontando anzi la storia del suo coming out insieme alla madre a Oggi è un altro giorno.