Coldplay, tour sospeso: Chris Martin ha un problema di salute

Coldplay, tour sospeso: la band ha comunicato la notizia con un comunicato ufficiale. Tanto il dispiacere per le prossime date sospese ma alla base c’è la preoccupazione per Chris Martin che soffrirebbe di un grave problema di salute.

Coldplay, tour sospeso

Il gruppo del Coldplay ha dovuto fermare il proprio tour mondiale. La notizia è arrivata direttamente dalla band con un comunicato ufficiale. “ Con profondo rammarico siamo stati costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio de Janeiro e San Paolo fino all’inizio del 2023 “.

La sospensione è stata obbligata ed inevitabile visto che il cantante della band Chris Martina soffrirebbe di un grave problema di salute.

Chris Martin ha un problema di salute

Nella nota ufficiale si fa riferimento a “ una grave infezione ai polmoni ” che ha colpito Chris Martin, il quale “ è stato messo sotto stretto ordine del medico di riposare per le prossime tre settimane “. Lo staff della band ha voluto lo stesso rassicurare tutti gli appassionati, soprattutto in vista dei prossimi impegni.

“ Siamo ottimisti sul fatto che Chris tornerà in buona salute dopo la pausa medica prescritta e non vediamo l’ora di riprendere il tour il prima possibile “, si legge ancora nel comunicato pubblicato sui canali social del gruppo nelle scorse ore. I Coldplay hanno annunciato sei concerti in Italia in programma nel 2023. La band sarà di scena il 21 e 22 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e il 25, 26, 28 e 29 giugno allo Stadio Meazza di San Siro, a Milano.

Dispiace c’è ma la salute viene prima di ogni cosa. “ Non vedevano l’ora di fare questi concerti, siamo estremamente dispiaciuti per qualsiasi delusione e inconveniente, e siamo così grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorità alla salute di Chris “.

LEGGI ANCHE: Salt Bae a Milano, nuovo ristorante in apertura: quando e quali saranno i prezzi