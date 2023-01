Arnaldo Del Piave, chi è il fidanzato di Serena Grandi: lavoro, figli, Enrica Bonaccorti

Chi è il fidanzato di Serena Grandi, Arnaldo Del Piave. L’icona del cinema erotico anni Ottanta ha ritrovato l’amore con l’ex marito di Enrica Bonaccorti: “A volte gli amori ritornano ed è ancora più bello”. Scopriamo qualche informazione in più su di lui.

Chi è Arnaldo Del Piave, fidanzato di Serena Grandi

Serena Grandi ha davvero un nuovo fidanzato? La musa di Tinto Brass pare abbia ritrovato l’amore negli scorsi mesi, in una persona già nota agli appassionati di gossip.

Si tratta di Arnaldo Del Piave, che i più attenti avranno già riconosciuto come l’ex marito di Enrica Bonaccorti, celebre conduttrice televisiva e radiofonica. Lo scorso marzo, infatti, Serena e Arnaldo sono comparsi insieme mano nella mano sul profilo Instagram dell’attrice con una didascalia molto eloquente: “A volte gli amori ritornano ed è ancora più bello”.

Cosa sappiamo di lui: lavoro, figli, il matrimonio con Enrica Bonaccorti

Non si hanno molte informazioni sulla professione e sulla vita privata di Del Piave, che è una persona particolarmente riservata. Si sposò con Enrica Bonaccorti nel 1986, in una cerimonia svoltasi oltre l’Atlantico, a Carson City, nel Nevada. Fu il secondo marito per la conduttrice, dopo le sue nozze con il regista Daniele Pettinari. Enrica rimase incinta di Arnaldo ma, purtroppo, perse il bambino.

I due decisero di separarsi poco dopo.