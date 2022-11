Enrica Bonaccorti, chi è: vita privata, malattia, compagno e carriera nel mondo dello spettacolo

Enrica Bonaccorti è una conduttrice televisiva e radiofonica molto attiva a partire dagli 80′ in particolare. Tra alcune curiosità della sua carriera c’è la collaborazione con l’artista Domenico Modugno.

Enrica Bonaccorti, chi è: vita privata e malattia

Enrica Bonaccorti all’anagrafe Enrica Maria Silvia Adele, è nata a Savona il 18 novembre 1949. La sua carriera professionale è iniziata e si è sviluppata in particolare come conduttrice di programmi televisivi e radiofonici.

Lei stessa ha raccontato di soffrire di prosopagnosia, cioè l’incapacità di riconoscere i volti.

“Condivido con Brad Pitt la prosopagnosia. A un evento Fininvest chiacchieravo con un signore. Chiedo: di cosa ti occupi adesso? Lui mi fa pat pat sulla spalla: faccio sempre il presidente della Fininvest. Era Fedele Confalonieri”.

Enrica Bonaccorti: compagno

È stata sposata con Daniele Pettinari, l’uomo da cui ha avuto l’unica figlia, Verdiana. In passato ha avuto love story con alcuni personaggi dello spettacolo e della cultura, tra cui Michele Placido, Arnaldo Del Piave, il principe Carlo Di Borbone, Francesco Villari e Renato Zero.

Nel settembre 2021 la Bonaccorti ha annunciato su Instagram il grave lutto che l’ha colpita, con la morte del suo compagno Giacomo. Queste le sue parole: “Il mio Giacomo non c’è più. Se n’è andato l’uomo più buono e gentile. In questi anni ci siamo protetti e resi felici con semplicità, discrezione e amore. Grazie per ogni momento ogni gesto ogni parola ogni silenzio. Ultimo amore come il primo, eterno”.

La carriera nel mondo dello spettacolo

Ha esordito nei primi anni ’70 come attrice di teatro e di cinema. Ha collaborato anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno per il quale ha scritto diversi brani. Ha esordito in televisione in Rai nel 1978, ma ha raggiunto il successo negli anni ’80 con Italia sera e Pronto, chi gioca?. E’ poi passata in Finivest, e qui ha condotto quiz come Cari genitori.

Nel 2019 è approdata a Sky Italia e ha iniziato a condurre il people show tardo-pomeridiano Ho qualcosa da dirti. Fino al 2018 ha lavorato come conduttrice televisiva per Rai Radio 1 e Rai Radio 2.