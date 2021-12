Marco Tardelli oggi: carriera, vita privata, Myrta Merlino

Marco Tardelli oggi: l’ex calciatore e allenatore di calcio è presente in tv su Rai 1 come opinionista sportivo. Fu protagonista ai Mondiali di Spagna del 1982, vinti proprio dall’Italia.

Marco Tardelli oggi: carriera

La carriera sportiva di Marco Tardelli è iniziata a 18 anni nel Pisa con il quale ha giocato 41 partite mettendo a segno 4 reti. Dopo si è trasferito a Como, fino all’approdo alla Juventus: è rimasto in bianconero per ben 10 anni collezionando 259 presenze e mettendo a segno 35 gol. A seguire ha giocato due anni all’Inter con 43 presenze e 2 gol e a fine carriera è volato in Svizzera al San Gallo. Nella sua parentesi alla Juventus ha vinto tantissimo: 5 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Uefa e 1 Champions League. Ovviamente nell’immaginario collettivo dei tifosi, spicca ancora l’esultanza per il suo gol del 3-1 nella finale dei mondiali del 1982 contro la Germania. .

Tardelli ha chiuso la carriera agonistica in Svizzera, con il San Gallo, per poi appendere definitivamente gli scarpini al chiodo nel 1988. Nel 1989 diviene il responsabile dell’Italia Under-16. Nel 1990 passò a essere il vice di Cesare Maldini nell’Italia Under-21. Il 26 giugno 1993 lasciò il ruolo per diventare allenatore del Como, in Serie C1, ottenendo a fine stagione la promozione in cadetteria dopo i vittoriosi play-off. Il 13 giugno 1995 passò alla guida del Cesena, in Serie B.

Nel 200 divenne all‘allenatore dell’Inter per essere esonerato l’anno successivo. Il 25 marzo 2004 diventò commissario tecnico dell’Egitto; venne esonerato l’11 ottobre dopo la sconfitta contro la Libia. Nel 2008 venne chiamato dal suo ex tecnico della Juve e dell’Inter, Giovanni Trapattoni, nel ruolo di vice alla guida dell’Irlanda.

Marco Tardelli oggi: vita privata

Marco Tardelli è nato a Careggine (Lucca) il 24 Settembre del 1954, da una famiglia piuttosto umile, il padre lavorava nell’Anas.

Marco Tardelli si è sposato due volte: dalla prima moglie, Alessandra, ha avuto la primogenita Sara, che oggi è un’affermata giornalista, mentre dalla seconda, Laura, non ha avuto figli.

In seguito Tardelli ha avuto una lunga relazione con la giornalista, autrice e conduttrice televisiva Stella Pende, madre del secondogenito Nicola, oggi modello.

Dal 2016 lo sportivo fa coppia con Myrta Merlino, anche lei giornalista e conduttrice di un programma di successo trasmesso ogni giorno in tarda mattinata su La7, L’aria che tira.

Marco Tardelli oggi: Myrta Merlino

Dal 2016 Marco Tardelli condivide la sua vita sentimentale con Myrta Merlino, giornalista e conduttrice di un programma di successo trasmesso ogni giorno in tarda mattinata su La7, L’aria che tira. 66 anni lui, 52 non soffrono la differenza di età. Al settimanale Oggi la giornalista e conduttrice de La7 confida che «l’amore mi ha regalato una pace che non avevo. Sono diventata sicura. Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata».

Ha aggiunta la giornalista sul rapporto con Tardelli: «Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo ‘finché morte non ci separi’ senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni».