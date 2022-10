Myrta Merlino su Tardelli: “Un amore da favola, con lui mi sento arrivata”

La giornalista Myrta Merlino a carte scoperte in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha raccontato la sua storia d’amore con Tardelli.

Myrta Merlino su Tardelli: “Un amore che mi ha cambiato la vita”

L’amore tra Myrta Merlino e l’ex calciatore Tardelli è iniziato sei anni fa, e da quel momento tra Myrta e Marco Tardelli è stato un crescendo di emozioni. Oggi, dopo sei anni dal loro primo incontro, Myrta in un’intervista ha raccontato come è nata la sua storia d’amore.

“Ho avuto due mariti, ho avuto figli col primo e il secondo, ma la sensazione di dire ‘ho trovato casa mia, non desidero altro’ non l’avevo mai provata. Sono inquieta, intollerante, ma con Marco sento che sono arrivata. Anche se non è che lui non abbia le sue rigidità: è molto bianco o nero, fatico a stare sempre sul suo binario. Però anche io sono piena di difetti”.

Il progetto del matrimonio

Myrta e Marco, in un prossimo futuro, contano di sposarsi, magari a Pantelleria. Nell’attesa di quel giorno, però, Myrta si gode la sua bellissima storia d’amore. “Mi ha conosciuta in un periodo poco felice. Però, prima di Marco, ormai, mi ero convinta che stavo bene così. Mi dicevo: ho figli, amici, un lavoro che amo, non mi sento sola. L’amore delle favole l’avevo sognato, ma non l’avevo trovato: un amore che non fosse faticoso, complicato, con un senso di competizione perenne, col mio lavoro visto sempre come un intralcio.

Per cui, quell’amore non lo cercavo più. Poi, con Marco ho capito una cosa straordinaria: che la vita ha più fantasia di noi”.