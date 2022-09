Gianluca e Lorenzo, chi sono i figli di Bruno Arena

Chi sono i figli di Bruno Arena, Gianluca e Lorenzo. Il noto comico dei Fichi d’India è morto il 28 settembre all’età di 65 anni. I messaggi addolorati sui social: “Non sono pronto, buon viaggio papà”.

Chi sono i figli di Bruno Arena, Gianluca e Lorenzo Arena

Il comico milanese Bruno Arena, scomparso nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2022 all’età di 65 anni, lascia la moglie Rosy Marrone e due figli grandi, Gianluca e Lorenzo.

I loro commossi messaggi d’addio al loro papà hanno fatto il giro del web. Gianluca è ancora sconvolto dalla scomparsa di Bruno, che non si è arreso fino alla fine: “Ha combattuto fino all’ultimo, ma se n’è andato in punta di piedi. Nonostante la situazione fosse complicata da diverso tempo siamo rimasti senza parole e lascia un vuoto immenso. La vera natura dell’amore è quella non egoistica, quella che è capace di lasciare andare le persone a cui vuoi bene.

Io, mia mamma e mio fratello Lorenzo siamo uniti e insieme ad affrontare questo momento. Ringraziamo per tutto l’affetto che stiamo ricevendo in queste ore“. Poi scrive su Instagram e su Facebook: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà. Lasci un vuoto immenso“.

Chi è Gianluca Arena, sulle orme del padre sul palco

Dopo aver conseguito un diploma in grafica pubblicitaria, Gianluca Arena ha deciso di seguire le orme del padre e salire sul palco.

Oggi abita a Varese e si sta facendo strada nello spettacolo come attore e cabarettista, coltivando la sua passione per la comicità: “Il palco è la mia vita”. Aveva un grande rapporto col padre, che è apparso spesso sul suo profilo Instagram. “Anche se non abbiamo condiviso tanti palchi (e non solo), questo è quello che ricordo con più gioia” -scriveva Gianluca qualche anno fa- “Ci tornerò papà, ci tornerò sul palco, anche se secondo te ho dei tempi comici penosi”.

Chi è Lorenzo Arena: cosa sappiamo di lui?

Si sa molto poco sul fratello di Gianluca, Lorenzo, che non ha invece intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo. “Grazie della bella vita vissuta insieme” –scrive Lorenzo, dando l’addio al padre su Instagram- “Spero tu possa viverne una altrettanto bella.

Buon riposo”. Ci sono poche informazioni circa il suo lavoro e la sua vita privata. Dai suoi account social, pieni di schizzi e disegni, si può presumere sia un grande appassionato di fumetti e di animazione giapponese.