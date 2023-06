Champions League, classifica degli allenatori che hanno vinto di più: guida un italiano

La coppa dalle grandi orecchie rappresenta, da sempre, il trofeo più importante e ambito in chiave europea. Per questo ogni top club che si rispetti punta ad ottenere il successo. La 68esima edizione ha visto finalmente trionfare il Manchester City ai danni dell’Inter e Guardiola sorridere con la sua terza vittoria. Andiamo a scoprire la classifica degli allenatori che hanno vinto più Champions League.

Classifica allenatori Champions League: ecco chi ne ha vinte di più

Una competizione ricca di storia e di record, che ogni anno riesce a regalare spettacolo e a fare innamorare. La recente finale ha messo una contro l’altra Manchester City e Inter, Guardiola e Inzaghi. Senza sorprese ha trionfato il club (sulla carta) più forte, sebbene con uno stringato 1-0. Quanto basta però per permettere a Guardiola di vincere per la terza volta e ai Citizens di vincere per la prima volta.

Ecco allora la classifica degli allenatori più vincenti della Champions League:

Carlo Ancelotti: 4 (Milan – Real Madrid – 2003, 2007, 2014, 2022) Bob Paisley: 3 (Liverpool – 1977, 1978, 1981) Zinedine Zidane: 3 (Real Madrid – 2016, 2017, 2018) Josep Guardiola: 3 (Barcellona – Manchester City – 2009, 2011, 2023) José Villalonga: 2 (Real Madrid – 1956, 1957) Luis Carniglia: 2 (Real Madrid – 1958, 1959) Bela Guttmann: 2 (Benfica – 1961, 1962) Helenio Herrera: 2 (Inter – 1964, 1965) Miguel Munoz: 2 (Real Madrd – 1960, 1966) Nereo Rocco: 2 (Milan – 1963, 1969) Stefan Kovacs: 2 (Ajax – 1972, 1973) Dettmar Cramer: 2 (Bayern Monaco – 1975, 1976) Brian Clough: 2 (Nottingham Forest – 1979, 1980) Ernst Happel: 2 (Feyenoord – Amburgo – 1970, 1983) Arrigo Sacchi: 2 (Milan – 1989, 1990) Ottmar Hizfeld: 2 (Borussia Dortmund – Bayern Monaco – 1997, 2001) Vicente del Bosque: 2 (Real Madrid – 2000, 2002) Alex Ferguson: 2 (Manchester United – 1999, 2008) José Mourinho: 2 (Porto – Inter – 2004, 2010) Jupp Heynckes: 2 (Real Madrid – Bayern Monaco – 1998, 2013)

Conduce un italiano, l’esperto Carlo Ancelotti, l’unico capace di vincerne 4 con due club diversi. Il Real Madrid è invece la compagine più vincente. La nazione italiana vanta in tutto più successi, a dimostrazione del talento dei tecnici del nostro territorio, spesso troppo sottovalutati.

Ancora una volta la Champions League non ha deluso le aspettative.