Barbara D’Urso in Rai, la smentita di Roberto Sergio: “Nessuna trattativa”

Barbara D’Urso alla Rai, arriva la smentita di Roberto Sergio: “Nessuna trattativa”

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso continua a creare curiosità tra gli spettatori dopo il suo addio definitivo alle reti Mediaset. Dopo mesi di voci circa un suo possibile approdo in Rai, è arrivata la risposta dell’amministratore delegato Roberto Sergio. L’AD, intervistato dal quotidiano La verità, ha smentito categoricamente ogni voce riguardo gli accordi con la D’Urso: “Con Barbara D’Urso nessuna trattativa, non la conosco”. Nei giorni scorsi si era parlato dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5 come possibile erede di Mara Venier alla guida di Domenica In. Sebbene questa possibilità appaia adesso più improbabile, resta quasi certa l’apparizione di Barbara D’Urso nel salotto pomeridiano di Mara quantomeno per un’intervista.

Le voci di corridoio: “Rai e Discovery più che interessati”

Nonostante le parole di Sergio, il chiacchiericcio nel dietro le quinte non si arresta. Per molti addetti ai lavori molte grandi emittenti sono interessate ad assicurarsi la presenza di Barbara D’Urso nelle loro reti. In particolare, secondo Novella 2000, quello di Sergio è un semplice bluff: “A Novella 2000 la notizia è arrivata, ed è certa: Rai e Discovery sono più che interessati ad avere quella che un tempo veniva chiamata Lady Cologno al timone nelle loro reti”.