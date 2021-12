Chi è Miriam Leone: vita privata, nuovo film, marito, sopracciglia

Chi è Miriam Leone, attrice che si sta facendo larga nel cinema italiano. Lanciata da Miss Italia si è imposta in televisione con film e serie Tv e con successo anche al Cinema.

Chi è Miriam Leone: vita privata

Miriam Leone è nata a Catania il 14 aprile 1985. Ha fatto il proprio ingresso nel mondo televisivo partecipando a Miss Italia nel 2008, e classificandosi vincitrice. Fin da piccola però, coltiva la passione per la recitazione e così, con la borsa di studio assegnatale dal concorso di bellezza, lascia Catania e si trasferisce a Roma, dove ha inizio la sua carriera d’attrice.

Il padre è insegnante di lettere, mentre la madre è impiegata presso il Comune di Aci Catena. Miriam Leone è cresciuta ad Acireale ed ha frequentato il Liceo Ginnasio Statale “Gulli e Pennisi” e dopo il diploma si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania (percorso accademico che però non ha terminato). Nel 2008 infatti partecipa a Miss Italia quell’anno condotto da Carlo Conti, ottenendo il titolo dopo essere stata eliminata e ripescata. Oltre alla fascia di Miss Italia, ottiene la fascia di Miss Cinema assegnatole da Ann Strasberg dell’Actors Studio, che le ha anche assegnato una borsa di studio.

Dopo il titolo di Miss Italia inizia la conduzione di Unomattina Estate nel 2009 (quest’anno condotto da Barbara Capponi e Alessandro Baracchini) e sempre per la Rai conduce Mare Latino, Mattina in Famiglia. Nel 2010 debutta con Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, al fianco di Elena Sofia Ricci e ne Il Ritmo della Vita.

Miriam Leone è stata vittima di stalking. Un uomo per diverso tempo le inviato via social delle foto sconce. Un altro uomo, invece, l’aspettava ogni sera sotto il portone di casa. Ha dovuto chiudere il suo profilo Facebook e cambiare casa.

Miriam Leone: nuovo film

Due ultimi film vedono protagonista Miriam Leone: il primo è Marilyn ha gli occhi neri, prodotto da Groenlandia con Rai Cinema uscito in sala il 14 ottobre. Miriamo Leone e Stefano Accorsi, entrambi affetti da disturbi mentali, sono chiamati a gestire un ristorante del Centro evitando qualsiasi conflitto con il resto del gruppo.

L’ultimo film in uscita al cinema il 16 dicembre 2021 è Diabolik. Il film, diretto dai Manetti Bros, vede nel cast Luca Marinelli nei panni di Diabolik, Miriam Leone e Valerio Mastandrea nella parte di Eva Kant e dell’ispettore Ginko.

Miriam Leone: marito

Paolo Carullo ha sposato Miriam Leone il 18 settembre 2021 a Scicli. Paolo Carullo è nato a Catania, proprio come l’ex Miss Italia, e che con lei fa coppia da due anni. È laureato in Economia e Finanza a Milano, ma si divide tra attività musicali, performances e imprenditoria.

In passato l’attrice è stata legata sentimentalmente a Emanuele Garosci, designer di alberghi di lusso e a Boosta, musicista dei Subsonica (il gruppo di cui è leader Samuel, giudice a X Factor 2019, vinto da Sofia Tornambene), con il quale sembrava esserci un fortissimo feeling. Successivamente ha avuto una relazione con Matteo Martari, conosciuto sul set della serie Non Uccidere.

Miriam Leone: sopracciglia

L’attrice e modella catanese ha raccontato a «Il Corriere della Sera» di essere stata presa in giro dai compagni di liceo per via delle sue folte sopracciglia castane, oggi tra le più imitate e richieste da donne di ogni età.

Miriam Leone ha raccontato: «Al liceo mi dicevano che ero uguale a Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia, non sono mai stata contenta del mio aspetto».