Diabolik, Luca Marinelli è il famoso ladro nel film dei Manetti Bros

Diabolik, Luca Marinelli è il protagonista vestito di nero nel nuovo film in uscita al cinema dei fratelli Manetti Bros. Un film attesissimo da pubblico e critica sia per l’adattamento sia per il cast.

Diabolik, Luca Marinelli è il famoso ladro

Il nuovo film dei Manetti Bros, Diabolik, è un omaggio al fumetto italiano e riporta al cinema una storia tutta vivere con adrenalina e patos. Tutto ciò grazie anche al protagonista scelto: Luca Marinelli che vestirà la tuta nera del leggendario ladro.

Luca Marinelli è nato a Roma nel 1984 e con i suoi occhi verdi ha sicuramente sbancato la concorrenza nella scelta dell’interprete del personaggio. Si è diplomato presso il liceo classico “Cornelio Tacito succursale” di Roma e può così dedicarsi a tempo pieno alla sua passione. Riesce ad entrare all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” nella quale si diploma nel 2009.

Il film che lo porta alla ribalta è Lo chiamavano Jeeg Robot, lungometraggio d’esordio di Gabriele Mainetti grazie al quale vince il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Da lì una strada spianata a intense e importanti interpretazioni come nella mini serie su Fabrizio De Andrè.

Diabolik, il cast e l’uscita al Cinema

Quando si parla di Diabolik non si può far a meno di pensare alla figura femminile senza la quale il famoso ladro sarebbe meno famoso. Eva Kant, interpretata dalla splendida e brava Miriam Leone che sta conquistando sempre di più il grande schermo.

Il terzo personaggio principale dello storico fumetto è l’ispettore Ginko interpretato dall’iconico Valerio Mastandrea, metodico poliziotto ossessionato da Diabolik, quasi un suo alter ego che insegue affannosamente il ladro, proprietario della Jaguar E Type Coupé, con la sua signorile Citroen Ds Pallas.

Nel resto di un cast corale ed importante ci sono anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio, con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini. Colonna sonora di Pivio & Aldo De Scalzi, brani originali di Manuel Agnelli in un film prodotto da Carlo Macchitella e Manetti Bros, Mompracem con Rai Cinema in associazione con Astorina e Luigi de Vecchi.

Il film arriva nelle sale a partire dal 16 dicembre, ma già sono iniziate le riprese per i prossimi due sequel. C’è un piccolo giallo sulla figura del protagonista nei prossimi due film: l’attore Giacomo Gianniotti sarebbe al centro delle nuove scene che lo vorrebbero come nuovo protagonista di Diabolik. Strano che solo dopo un film ci sia questa importante sostituzione. Non resta che aspettare per capirne meglio e di più.