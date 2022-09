Emmy Award 2022: tutti i vincitori e i protagonisti della cerimonia

Emmy Award 2022: nella notte si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi che anticipano gli Oscar. Una delle serate più importanti della televisione e del cinema. Tanti premi e riconoscimenti consegnati nel corso della serata.

Emmy Award 2022: tutti i vincitori

Nella notte è andata in scena la cerimonia cinematografica “Emmy Award 2022”. Un successo e un ritorno alla normalità che ha portato tra i premi sorprese, conferme e tante novità.

Ecco la lista di tutti i vincitori:

Miglior serie drammatica: Succession

Miglior serie commedia: Ted Lasso

Miglior mini serie : The White Lotus

Miglior attore in una serie drammatica: Lee Jung-jae, “Squid Game”

Miglior attrice in una serie drammatica: Zendaya, “Euphoria”

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Matthew Macfadyen, “Succession”

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Julia Garner, “Ozark”

Miglior attore protagonista in una commedia: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Miglior attrice protagonista in una commedia : Jean Smart, “Hacks”

Miglior attore non protagonista in una commedia: Brett Goldstein, “Ted Lasso”

Miglior attrice non protagonista in una commedia: Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Attore protagonista in una miniserie o in un film tv: Michael Keaton, “Dopesick”

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film tv: Amanda Seyfried, “The Dropout”

Miglior attore non protagonista in miniserie o film tv: Murray Bartlett, “The White Lotus”

Miglior attrice non protagonista in una mini serie film tv: Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Miglior reality: “Lizzo’s Watch Out for the Big GIRLS”

Miglior talk show: “Last Week Tonight With John Oliver”

Miglior varietà: “Saturday Night Live”

I protagonisti della cerimonia

La cerimonia dei premi è stata condotta dal comico del Saturday Night Live Kenan Thompson, rivelandosi un successo anche sul piano degli ascolti. Inoltre, dopo le restrizioni a causa della pandemia degli ultimi due anni la cerimonia si è potuta vivere a pieno.

La cerimonia si è avviata con un numero musical sulle sigle più famose di serie tv da Friends a Stranger Things passando per Il trono di spade con lo stesso conduttore in parrucca bionda. La parola poi passa “alla regina di tutti i troni” standing ovation per Oprah Winfrey che dal palco ha detto: “Come potete vedere questa sera c’è una festa, un festeggiamento del mezzo di trasmissione che ha più successo al mondo: la televisione.

L’Emmy è il premio più desiderato del pianeta”.

Tra i protagonisti sicuramente c’è l’attrice Zendaya e la sua Rue Bennet di Euphoria: “Che onore essere qui, grazie per questa serie così difficile – ha detto ritirando il premio – grazie a Sam che ha voluto condividere Rue con me e a credere in me quando io non lo facevo. Il mio desiderio era che Euphoria potesse aiutare gli altri, sono così grata per le storie che mi hanno raccontato”.

Altra protagonista è stata Amanda Seyfried per The dropout: “È stata dura – ha commentato – ma anche il momento più bello della mia vita” ha dichiarato l’attrice che ha messo in scena la storia della vera truffa di Elisabeth Holmes. Poi, ecco il sudcoreano Lee Jung-jae di Squid Game che ha ringraziato il suo regista per “aver mostrato sullo schermo i problemi della nostra società e grazie a chi ci sta guardando dalla Corea”.

