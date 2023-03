Matteo Giunta è il marito ed ex allenatore di Federica Pellegrini, che ha ufficializzato la relazione con la Divina del nuoto al termine delle olimpiadi di Tokyo 2021.

Dopo aver “nascosto” per anni la propria relazione alle telecamere, i due sono usciti allo scoperto e hanno fatto sapere che nell’agosto 2022 convoleranno a nozze. Ma chi è Matteo Giunta? Cosa sappiamo di lui e della sua vita privata?

Chi è Matteo Giunta

Matteo Giunta è il fortunato amore della Divina azzurra Federica Pellegrini. Classe 1982, è nato a Pesaro, e come lei ha deciso di dedicare la sua vita al nuoto, sua più grande passione. Da ex nuotatore, Matteo Giunta è diventato presto allenatore, e dal 2013 è stato la guida sportiva di Federica Pellegrini. Nel 2014 Matteo e Federica hanno poi iniziato ad avvicinarsi anche dal punto di vista sentimentale, arrivando con il passare degli anni a creare una bellissima storia d’amore.

Carriera

Matteo Giunta si è mostrato essere un preparatore atletico di indiscutibile talento, e sembra essere uno degli allenatori più apprezzati nel panorama sportivo italiano. Anche grazie ai suoi allenamenti, la Pellegrini ha conquistato un oro ai Mondiali di nuoto di Budapest nel 2017, un argento ai campionati Europei di nuoto 2021 e la qualifica in finale alle sue quinte Olimpiadi.

Nel 2018, è stato l’allenatore a vincere un premio importante: la Palma d’Oro del CONI, onorificenza per merito tecnico concessa ai preparatori atletici che si distinguono per i risultati raggiunti dai propri atleti.

Matteo Giunta e la relazione con Federica Pellegrini

Sembra che l’amore tra Matteo Giunta e Federica Pellegrini sia scoppiato tra vasca e bordo vasca nel 2017, anno in cui la nuotatrice ha chiuso la precedente relazione con l’ex Filippo Magnini.

Per molto tempo i due hanno conservato un certo riserbo, senza pronunciarsi sul loro rapporto, ma finalmente alle Olimpiadi di Tokyo 2021 è arrivata la conferma: “Matteo è l’amore di una vita“, ha detto la Pellegrini al termine della sua ultima gara.

“Matteo è stato un grandissimo allenatore ed un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati bravi molto in questo – ha spiegato la nuotatrice ai microfoni del Tg1 – È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano che sportivo“.

La proposta di matrimonio: “Ha detto sì”

Dopo un periodo di fidanzamento, per Federica è arrivata la proposta di matrimonio fino a che i due non si sono sposati. La Divina ne aveva dato notizia sul suo profilo facebook, così come anche ha fatto lo stesso Matteo Giunta. “Mi ha detto SI” ha infatti esclamato Giunta. Per Federica Pellegrini quindi, dopo l’addio al nuoto, si è aperto un nuovo capitolo della vita.

Pechino Express

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dopo il matrimonio, sono pronti ad immergersi nel nuovo talent di Pechino Express 2023. Nel programma itinerante nel mondo prodotto da Banijay Italia, avranno modo di mettersi alla prova ancora una volta.

Curiosità

Una curiosità che forse non tutti sanno è che Matteo Giunta è il cugino di Filippo Magnini, noto ex della Pellegrini con il quale l’atleta ha vissuto una lunga storia d’amore durata dal 2011 al 2017. I due nuotatori, che pare siano stati allenati anche contemporaneamente da Giunta, sono ora in buoni rapporti e Magnini è felicemente insieme a Giorgia Palmas con cui ha avuto una figlia.