Rosanna Banfi sulla morte della madre Lucia: “È andata via con tranquillità”

Rosanna Banfi parla della morte della madre: “È andata via con tranquillità, serena”. In una serie di recenti interviste, la figlia di Lino Banfi ha parlato del lutto che ha colpito la sua famiglia nelle scorse settimane: “Mi piace pensare che sia di nuovo giovane”.

In alcune recenti interviste, l’attrice Rosanna Banfi, figlia del celebre Lino Banfi ha commentato la morte di sua madre, Lucia Zagaria, scomparsa il 22 febbraio 2023 dopo una lunga lotta con l’Alzheimer. È stata lei a darne il triste annuncio sui social, con un breve messaggio sul suo profilo Instagram accompagnato da una foto di Lucia da giovane: “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Rosanna ha parlato del suo lutto a Pomeriggio 5, con un intervento in diretta telefonica. È una ferita straziante per una figlia: “È naturale che sia così, ma è un dolore. La mamma è la mamma. Quando si perde una madre si è sempre orfani.”. Ciononostante, Rosanna è grata che non abbia sofferto e che ora possa riposare: “Torno dalla camera ardente, sembrava sorridente e serena. È andata via serenamente. È stata accompagnata dal nostro affetto, siamo stati sempre lì giorno e notte. L’importante è che non soffra in questo momento, soffre chi è dall’altra parte come noi. Mi piace pensare che ora sia di nuovo giovane“.

La malattia della mamma: “Non riusciva più a camminare”

Da anni ormai Lucia Zagaria soffriva dal morbo di Alzheimer. La malattia neurodegenerativa era da anni una grande fonte di dolore per i suoi familiari, come ha spiegato la stessa Rosanna in un’intervista a Verissimo: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”. Lino Banfi è rimasto al suo fianco fino alla fine, dandole supporto e affetto. “Non riesce a camminare, ha il nervo sciatico compresso tra due vertebre” -racconta commosso l’attore a Verissimo– “Quando in una coppia c’è qualcuno che se ne va prima dell’altro, è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima”.