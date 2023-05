Dove, l’ultimo singolo di Fabrizio Moro: testo e video

Il mese di Maggio si sta presentanto molto ricco sul piano della musica. Gli innumerevoli pezzi già pubblicati lo confermano, a questi si aggiunge Dove, ultimo singolo di Fabrizio Moro.

L’artista romano torna così a farsi sentire.

Dove, il testo dell’ultimo singolo di Fabrizio Moro

Cantautore molto conosciuto e apprezzato per ciò che concerne il mondo musicale italiano, Fabrizio Moro ha deciso di mettersi ulteriormente alla prova. Ecco allora che si presenta con un nuovo singolo, dal titolo Dove. Una canzone che lo rappresenta – a detta sua – molto di più di tante altre.

Si tratta di una sorta di analisi sulla vita, che spesso ci “costringe” a cercare un punto di arrivo e di riparo, specialmente nei momenti in cui ci sentiamo soli e fragili, deboli e impreparati. A volte però bisogna imparare a camminare anche senza una meta apparente, per cercare di trovare una via d’uscita. Il sound richiama il pop melodico, ma con qualche sfumatura elettrica.

Di seguito il testo del brano:

Cosa fai nella vita

Cosa fai cosa fai cosa fai nella vita cosa fai (un ca**o)

L’hai capito dove devi andare

Quale cosa sei più bravo a fare

Ma che ne sai della vita che ne sai che ne sai

Che ne sai dei km di notte

Quando senti tutte le ossa rotte

E la saliva e rabbia che si inghiotte

Ci vuole un piccolo piccolo compromessoE invece della dignità salvi te stesso

Devi capire in tempo a cosa rinunciare

E senza pentimento scegliere di andare

Dove, inizia un passo che smuove

Percorri strade più nuove

Idee che portano altrove

Dove vai dove vai dove vai dove dove

Non hai più compiti e prove

Percorri strade più nuove

C’è il sole oggi non piove

Dove vai dove vai dove vai dove dove

Come mai non ti muovi

Come mai come mai come mai non ti muovi come mai

Siamo tutti bravi poi a parlare

Ma la vita tu la sai affrontare

Ma che ne sai del coraggio che ne sai che ne sai

Che ne sai di chi non ha avuto niente

Tu dagli obblighi sei nato esenteE mi accusi di essere incoerente

Ci vuole un’alta dose di pazienza

Non vale mai la pena rimanere senza

Devi capire in tempo a cosa rinunciare

E senza pentimento scegliere di andare

Dove, inizia un passo che smuove

Percorri strade più nuove

Idee che portano altrove

Dove vai dove vai dove vai dove dove

Non hai più compiti e prove

Percorri strade più nuove

C’è il sole oggi non piove

Dove vai dove vai dove vai

Vieni da me io voglio vivere

Con il vento fra i lacci delle mie scarpe scomode

Vieni da me io voglio ridere con te

Dove, inizia un passo che smuove

Percorri strade più nuove

Idee che portano altrove

Dove vai dove vai dove vai dove dove

Non hai più compiti e prove

Percorri strade più nuove

C’è il sole oggi non piove

Dove vai dove vai dove vai dove dove

Dove vai dove vai dove vai dove vai dove dove

Dove vai dove vai dove vai dove vai dove dove

Il video della canzone