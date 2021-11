Chi è Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro

Chi è Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina. Dopo il suo ritiro frequenta i salotti tv in programmi sportivi e reality.

Chi è Lorenzo Amoruso, un dirigente sportivo ed ex calcatore italiano della Fiorentina con un passato a Temptation Island 2020 con la fidanzata Manila Nazzaro.

Chi è Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso è nato il 28 giugno 1971 a Bari, nel quartiere Palese. Amoruso inizia la sua carriera da calciatore proprio con il Palese per poi arrivare nel nel settore della primavera della squadra della sua città natale, il Bari. Il suo debutto in serie A arriva proprio con il Bari in una sfida contro l’Inter. I più grandi successi come calciatore però li raggiungerà con la maglia della Fiorentina che lo acquisterà nel 1995 per 5,4 miliardi di Lire. Dopo il ritiro, ha continuato la sua carriera come opinionista tv e come dirigente sportivo.

Durante la sua militanza nel Bari è stato ceduto due volte, prima al Mantova e poi al Vis Pesaro. Nel 1995 arriva l’acquisto da parte della Fiorentina per 5,4 miliardi di Lire. Nel 1997 viene acquistato da una squadra scozzese, i Rangers, con cui vincerà tre campionati scozzesi e quattro Coppe di Scozia, oltre al riconoscimento di miglior giocatore della Scottish Premier League nel 2002. Dal 2003 al 2006 ha giocato nei Blackburn Rovers e dal 2006 al 2008 ha giocato nel Cosmos, una squadra di San Marino. Nel 2010 la Fiorentina lo assume come dirgente, fino al 2012.

Lorenzo Amoruso dopo il suo ritiro inizia una serie di esperienze in tv come opinionista sportivo, in particolare appare in programmi tra cui: Platinum Calcio, Lunedì gol, Sportitalia e Radio Sportiva, oltre ad aver collaborato per TV8 per il commento tecnico delle partite UEFA Europa League. Nel 2016 conduce con Gianluca Vialli Squadre da Incubo, oltre a essere stato nel 2017 uno dei concorrenti di Celebrity Masterchef 2, show condotto da Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

Il fidanzamento con Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso è fidanzato con Manila Nazzaro da circa 3 anni. La coppia vorrebbe sposarsi. Lorenzo ha regalato a Manila per il suo compleanno un anello di diamanti in vista di future e possibili nozze. Lorenzo e Manila sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 17 ottobre, dove hanno svelato alcuni segreti della loro vita di coppia.

A dicembre 2020 Manila in un post su Instagram ha raccontato ai suoi followers di un dolore che ha colpito sia lei sia Lorenzo: a Novembre 2020 Manila ha perso il bambino che aspettava.