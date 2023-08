Mackenyu Arata, chi è Zoro in One Piece Live Action: vita privata, carriera, nome d’arte

Chi è Mackenyu Arata, attore che interpreta Zoro nell’adattamento Live Action di One Piece su Netflix. Scopriamo qualche informazione in più sull’attore giapponese, figlio d’arte del celebre Sonny Chiba. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Mackenyu Arata, vita privata e carriera dell’attore volto di Zoro in One Piece Netflix

Nato a Los Angeles il 16 novembre 1996, Mackenyu Maeda, in arte Arata, ha 26 anni ed è un attore giapponese con cittadinanza statunitense, volto dello stoico spadaccino Zoro nel recente adattamento Live Action di One Piece su Netflix. Figlio d’arte del celebre attore e artista marziale Sonny Chiba, ha fatto il suo esordio al cinema in Oyaji, film diretto proprio dal padre. Nel corso della sua carriera artistica ha recitato in molti adattamenti live action di anime e manga, tra cui quello di Chihayafuru. È proprio dopo aver lavorato a questa serie che assume il suo nome d’arte, in onore dal personaggio da lui interpretato, Arata Wataya.

Tra gli i tanti adattamenti live action a cui ha preso parte Mackenyu ricordiamo JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Tokyo Ghoul S, Kaiji: The Final Game, Fullmetal Alchemist e il recente I Cavalieri dello Zodiaco, nei cinema nel 2023. Nel 2018 Mackenyu ha fatto anche il suo esordio ad Hollywood nel film d’azione fantascientifico Pacific Rim – La rivolta.

Vita privata: i social, la moglie, l’allenamento per One Piece

Le informazioni sulla vita privata e sentimentale di Mackenyu Arata sono molto limitate. Lo scorso gennaio l’attore ha sorpreso tutti annunciando il suo matrimonio: “In questo momento io, Arata Mackenyu, voglio annunciarvi che mi sono sposato. D’ora in poi, continueremo a supportarci a vicenda e a passare del tempo prezioso insieme. Dedicherò me stesso al portare sogni e ispirazione a sempre più persone. Mi farebbe felice sapere che vegliate su di noi con calore”. Sua moglie è una donna ben lontana dal mondo dello spettacolo, per cui non si hanno molti dettagli sulla sua identità.

È possibile dare uno sguardo alla vita quotidiana e professionate di Mackenyu attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 3 milioni di follower. In particolare nelle ultime settimane l’attore ha spesso parlato dell’arrivo su Netflix dell’adattamento live action di One Piece. “Sono come Zoro.” -ha spiegato Mackenyu in una recente intervista- “Forse è questo che mi ha aiutato ad ottenere il ruolo!”.

L’attore ha inoltre raccontato di avere già esperienza nell’interpretare spadaccini ma di aver avuto difficoltà a replicare l’iconico stile a tre spade di Zoro: “Ho esperienza nell’usare due spade contemporaneamente e ho fatto show live action in cui usavo delle spade in passato. Ma quando si parla di usarne tre, è tutta un’altra storia. L’allenamento che ho fatto per recitare in One Piece è stato molto specifico, per interpretare Zoro e acquisire le abilità necessarie per essere davvero lui. La mia mascella si è dovuta formare sul campo!”.