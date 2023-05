Claudio Fratini, chi è l’ex fidanzato di Malika Ayane: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Claudio Fratini, ex fidanzato e manager di Malika Ayane. Dopo la rottura i due hanno chiuso anche il loro rapporto professionale. Cosa sappiamo di lui? Che cosa è successo tra loro? Parla Malika: “Se hai tifato per una persona come fai a cancellarla?”.

Claudio Fratini è un nome senz’altro noto ai fan di Malika Ayane. Il manager, oltre ad aver fatto da agente alla cantautrice, è famoso soprattutto in quanto suo ex fidanzato. La loro relazione ha inizio nel 2018, a due anni dalla fine del matrimonio tra Malika e il regista Federico Brugia. Il loro primo incontro avviene durante una festa tra amici comuni e tra Ayane e Fratini è subito colpo di fulmine. Per diversi anni la cantante pareva aver ritrovato il sorriso insieme a lui: “Sto bene con il mio compagno. Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi”. Si amavano moltissimo, nonostante l’ostacolo della distanza: per motivi lavorativi i due si dividevano tra Milano e Berlino. Proprio a Fratini è dedicata una canzone di Malika, Stracciabudella.

L’addio nel 2022: “Non stiamo più insieme”

Purtroppo il loro amore non è destinato a durare. Nel 2022 Malika Ayane ha confermato la fine della loro storia: “Da qualche mese sono single. Era il mio agente? Adesso non lo è più. Sono donna dai grandi cambiamenti. È bello essere da soli. Separarsi è un atto d’amore verso se stessi”. Ciononostante, sembra che i due siano rimasti in buoni rapporti. Ayane ha ammesso di aver mantenuto un legame con tutti i suoi ex: “Se tu hai tifato per quella persona, ancor prima che per il sentimento, come fai a cancellarla? Non cambierei nulla del mio passato. Tutti gli uomini della mia vita ce li ho ancora intatti lì”.