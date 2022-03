Chi è Cathryn White Cooper, moglie di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli è un ex calciatore, Capo Delegazione della Nazionale Italiana. Assieme a Roberto Mancini, è stato un assoluto protagonista della vittoria riportata dagli Azzurri agli Europei 2020 (ottenuta battendo ai rigori l’Inghilterra). Ma chi è sua moglie? Conosciamola meglio.

Chi è la moglie di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli è sposato dal 2003 con Cathryn White Cooper. I due si sono conosciuti quando Vialli era al Chelsea come calciatore, squadra che poi ha allenato 1998 al 2000.

La moglie Cathryn è un’ex modella di origine sudafricana e attualmente lavora come arredatrice, affermatissima soprattutto nel Regno Unito. La donna è sempre rimasta al fianco del marito ed è stata sempre la spalla di Gianluca Vialli in tutto il periodo della malattia. Vialli, infatti, ha scoperto di avere un tumore al pancreas nel 2017. Riguardo alla sua malattia, Vialli si è aperto durante alcune interviste. “Sto abbastanza bene, non ho ancora completato questo viaggio, l’ospite indesiderato è sempre con me — ha detto l’assistente di Mancini in Nazionale alla trasmissione della tv Cremona1 — .

Ogni tanto è un po’ più presente a volte meno. Adesso sto facendo un periodo di manutenzione e quindi si va avanti. Speriamo mi possiate sopportare per tanti anni. Sono fiducioso e ottimista in questo senso”.

Dove vivono

I due innamorati attualmente vivono a Londra insieme alla loro bellissima famiglia. Lei è sempre stata molto riservata e non c’è traccia a di un suo profilo social.

Figli

Gianluca Vialli e la moglie Cathryn White Cooper si sono sposati nel 2003 e hanno due figlie, Olivia e Sofia.