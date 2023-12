Dalia Gaberscik, chi è la figlia di Giorgio Gaber: vita privata, carriera, marito, figli

Chi è Dalia Gaberscik, figlia di Giorgio Gaber. Scopriamo qualche informazione in più sull’imprenditrice, figlia del celebre cantautore scomparso nel 2003. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Dalia Gaberscik, figlia di Giorgio Gaber: vita privata e carriera

Nata a Milano il 12 gennaio 1966, Dalia Debora Gaberscik ha 58 anni ed è la figlia del noto cantautore Giorgio Gaber e di sua moglie, la cantante Ombretta Colli. A differenza dei suoi genitori, Dalia non ha cercato la fama come artista sebbene abbia continuato ad occuparsi di musica e spettacolo. Dopo qualche anno di gavetta negli uffici stampa dei Canali Mediaset, ha fondato la sua agenzia di comunicazione, la Goigest. Nel corso degli anni Gaberscik e la sua agenzia hanno collaborato con molti artisti di spicco come ad esempio Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Jovanotti e Brunori Sas. Negli anni Goigest ha inoltre gestito in diverse occasione la comunicazione di programmi ed eventi televisivi importanti, tra cui anche il Festival di Sanremo.

Dalia Gaberscik è anche la creatrice e vicepresidente della Fondazione Giorgio Gaber, associazione culturale con lo scopo di conservare e promuovere i lavori del celebre artista scomparso nel 2003. Per diversi anni la Fondazione ha organizzato il Festival teatro canzone Giorgio Gaber, evento musicale dedicato al teatro canzone e agli artisti che ancora portano avanti questa forma di spettacolo lanciata dal cantautore.

Vita privata: marito, figli, Instagram

Dalia Gaberscik è sposata dal 12 agosto 1993 con Roberto Luporini, nipote del celebre artista e scrittore Sandro Luporini, autore di molti dei testi di Giorgio Gaber. Dal loro amore sono nati due figli, Lorenzo e Luca. È possibile seguire Dalia Gaberscik e i suoi progetti anche attraverso il suo profilo Instagram, che ad oggi ha già accumulato oltre 11mila follower.