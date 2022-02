Chi è Gianmarco Pozzoli della “The Pozzolis Family”

Gianmarco Pozzoli è un nuovo concorrente di LOL 2 ed è un famoso comico italiano.

Chi è Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli è il nuovo concorrente di LOL 2 ed è originario di Milano dove è nato il 24 ottobre. Fin da piccolo ha sempre avuto la passione per il mondo della recitazione e la vena comica non gli è mai mancata. Il primo programma televisivo a cui ha preso parte è stato Convenscion, seguito da Zelig, Zelig Off e così come Colorado, Paperissima Sprint e Geppi Hour.

È stato poi sul set di Benvenuti al Nord al fianco di Alessandro Siani e Claudio Bisio. Con Gianluca De Angelis e Marta Zoboli ha costituito il trio I Sagapò e dopo una lunga pausa interpreta due serie tv: Un passo dal cielo e Talent High School – Il sogno di Sofia. Nel 2016, con la moglie Alice Mangione, fonda The Pozzolis Family, un progetto editoriale social che raccontale tematiche relative alla genitorialità.

Moglie e figli

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli si sono conosciuti nel 2013 e i due si sono sposati il 18 maggio 2019 a Milano con rito civile. I due insieme hanno due figli, Giosuè, nato nel 2015 e Olivia Tosca, nata nel 2017.

Curiosità

Gianmarco Pozzoli è anche pittore, illustratore e fumettista.