Pasqua 2022, dove andare in Italia e in Europa: 5 consigli

Pasqua 2022, dove andare? Ecco alcuni consigli per trascorrere un weekend alternativo in Italia o in Europa

Pasqua 2022, dove andare per avere un momento di relax? Ecco alcune delle mete più appetibili.

Pasqua 2022, dove andare? Consigli

Ecco alcune delle mete più appetibili per trascorrere, in Italia e all’estero, una Pasqua 2022 alternativa. Ecco dove andare a Pasqua 2022. Roma

classico senza andare all’estero, una soluzione win win è sempre Roma. La capitale d’Italia, un museo a cielo aperto, offre tantissimi posti visitabili. Uno di questi è certamente il Colosseo (o Anfiteatro Flavio) ma immancabile è un giro al Foro Romano e al Pantheon. La via dello shopping romana per eccellenza è Via Condotti e numerose sono le piazze da visitare: Piazza di Spagna e Piazza Navona su tutte. Chi volesse invece andare sulsenza andare all’estero, una soluzioneè sempre Roma. La capitale d’Italia, un museo a cielo aperto, offre tantissimi posti visitabili. Uno di questi è certamente il(o Anfiteatro Flavio) ma immancabile è un giro alLa via dello shopping romana per eccellenza èe numerose sono le piazze da visitare:u tutte. Tra i musei, invece, c’è l’imbarazzo della scelta. Uno dei musei top è Villa Borghese, ma consigliatissimi sono anche i musei capitolini. Chi poi volesse visitare anche nello stato del Vaticano i Musei Vaticani e Piazza San Pietro, di certo non se ne pentirà.

Assisi Per chi fosse affezionato ad un weekend pasquale ricco di spiritualità, una delle principali soluzioni è una vacanza ad Assisi. La città umbra offre infatti diverse luoghi particolarmente attrattivi per il cosiddetto turismo religioso: la Basilica di San Francesco (con affreschi anche di Giotto e Cimabue) dove si può ammirare anche la cripta con il sarcofago in pietra del santo, ma anche la Basilica di Santa Maria degli Angeli e la Basilica di Santa Chiara.

Parigi

Una delle città che non deludono mai è senza dubbio Parigi, che non delude mai ed è ottima per tutte le stagioni. In questa bellissima città che fu patria anche di avanguardie è possibile visitare il Louvre, la Tour Eiffel l’Arco di Trionfo.

Sempre molto d’atmosfera è un giro in battello sulla Senna, la visione dei Giardini di Lussemburgo e una visita al Père-Lachaise, il cimitero degli artisti. Qui riposano Marcel Proust, Oscar Wilde, Jim Morrison. Da non dimenticare la divertente gita a Disneyland. La cattedrale di Notre Dame, invece, è ancora chiusa per restauro.

Berlino

La capitale tedesca è una città che, soprattutto in primavera, inizia ad attrarre molti turisti. Nella città, ricca anche di musica dal vivo, Le famiglie con bambini potranno visitare lo zoo di Berlino e vedere numerosi mercatini. Il più famoso è certamente quello di Alexanderplatz, una delle piazze più belle e interessanti della città.

Dubrovnik

Per chi ama le città di mare, una meta particolarmente suggestiva è la cittadina della Croazia, circondata anche da spiagge molto belle. Bellissima è la passeggiata sulle mura della città, ma anche il centro storico, Patrimonio Unesco. Con la Funivia, una delle più belle del mondo, potrai raggiungere il Monte Sergio e osservare la città dall’alto. Inoltre vi sono Palazzo Sponza, Piazza della Loggia, la Torre dell’Orologio e la Cattedrale che sono tra i simboli più rappresentativi di questa città medievale.